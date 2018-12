Hisenda confirma que també retornarà l'IRPF de les baixes de paternitat

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat que també es retornarà l'IRPF de les baixes de paternitat, a banda de les de maternitat. Una sentència del Tribunal Suprem de principis d'octubre establia com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat no han de pagar IRPF. La sentència, però, no parlava dels casos de baixes de paternitat. La ministra va anunciar que faran el retorn de l'impost en el cas tant de pares com de mares. Montero ha explicat que ja estan «ultimant la fórmula» per reclamar i que espera que l'Agència Tributària pugui llençar ja la setmana que ve el formulari per presentar de manera unificada totes les reclamacions. Es podrà reclamar l'impost dels últims quatre exercicis, fins el 2014.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va confiar en què la setmana que ve pugui ja estar llista l'eina per iniciar la devolució de les retencions de l'IRPF en les prestacions per maternitat, després que el Tribunal Suprem les declarés nul·les i obligués al Govern a la seva devolució.

Montero, en declaracions al Congrés dels Diputats, va apuntar que ja s'està ultimant la fórmula per iniciar les devolucions i que l'Agència Tributària està acabant la part tecnològica per procedir a les sol·licituds, per la qual cosa va afirmar que espera que la setmana que ve ja pugui ser comunicada i explicada.

El Tribunal Suprem va determinar que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadores durant la baixa de 16 setmanes després del naixement d'un fill, estan exemptes de l'IRPF, en contra del criteri que fins ara havia mantingut l'Agència Tributària.

Aquesta sentència afectarà més de 20.000 gironines i més de 300 gironins, que podran sol·licitar la devolució del tributat indegudament, segons càlculs del col·lectiu de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha).

A més, el Ministeri d'Hisenda inclourà interessos de demora en la devolució de l'IRPF de les prestacions de maternitat en els casos en els quals la declaració de la renda de l'any en el qual es va aplicar la retenció en l'impost va sortir a ingressar, mentre que no rebran interessos els casos en els quals la declaració va resultar a retornar.

Així ho va assenyalar el secretari tècnic del REAF del Consell General d'Economistes (CGE), Luis del Amo, en una roda de premsa per presentar les 75 recomanacions de l'òrgan de cara a la Renda 2018, davant el «imminent» llançament per part d'Hisenda del formulari de sol·licitud de devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat, després de la sentència del Suprem que va declarar l'exempció.



Interessos de demora

Del Amo va opinar que «l'assenyat» és esperar al formulari de la AEAT per realitzar la sol·licitud de devolució, que podran demanar les mares que hagin tributat en l'IRPF per aquestes prestacions, de 2014 a 2017, per obtenir la corresponent devolució d'ingressos indeguts i els interessos de demora.

El termini per sol·licitar la de 2014 expirarà en principi el 30 de juny de 2019, i no podran sol·licitar la devolució les que tinguin liquidacions fermes, va apuntar.

Quant als interessos de demora, Del Amo va aclarir que les mares a les quals els va sortir a ingressar a la declaració de la Renda tindran dret a rebre interessos de demora per part d'Hisenda. Per contra, no podran beneficiar-se d'aquests interessos de demora extres les mares a les quals els va sortir a retornar a la declaració de la renda.