El 91% de les empreses estrangeres preveuen mantenir la plantilla a Espanya

El 93% de les empreses estrangeres que operen a Espanya augmentarà o mantindrà les seves inversions a l'estat el 2018 i un 91% té previst augmentar o mantenir la seva plantilla a Espanya, en un context en què el clima de negocis ha millorat fins a col·locar-se en una valoració mitjana de 3 sobre 5. Així es desprèn del Baròmetre del clima de negocis elaborat per ICEX, Multinacionales por Marca España i l'escola de negocis IESE, que reflecteix que continua la tendència d'ascens ininterromput iniciada el 2014 de millora de la valoració de les empreses estrangeres sobre el clima de negocis a Espanya.

El baròmetre mostra que el clima de negocis a Espanya ha millorat fins col·locar-se en una valoració mitjana de 3 sobre 5, i destaca que les perspectives dels inversors estrangers per al tancament d'aquest any i el proper exercici són «clarament positives i milloren respecte el 2017».

A l'acte de presentació del Baròmetre de 2018 hi van participar la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez; la directora executiva d'Invest in Spain a ICEX, María Jesús Fernández; el president de Multinacionales por Marca España, José María Palomares; la directora de relacions institucionals de l'IESE Business School, Maria Coello de Portugal; i la investigadora associada de l'International Center for Competitiveness de l'IESE, María Luisa Blázquez.

Méndez va destacar durant la presentació que «Espanya té avui una economia més oberta, més competitiva i, per tant, menys vulnerable», i va explicar que l'atractiu del país per a la inversió estrangera resideix en les oportunitats que presenta una economia creixent per sobre de les principals economies desenvolupades del món, i en què l'estat espanyol és percebut com una destinació d'inversions d'«alt valor afegit» i com «una plataforma per expandir-se a tercers mercats».

«Les dades segueixen mostrant un creixent optimisme respecte les seves previsions de creixement en inversió, facturació, ocupació i exportacions», assenyala el baròmetre, que apunta que un 93% de les empreses enquestades té previst augmentar o mantenir les seves inversions a Espanya el 2018, i en el mateix percentatge per a l'any que ve.

A més, un 91% té previst augmentar o mantenir la seva plantilla a Espanya el 2018, des del 89% que afirmen haver-ho fet el 2017. Només un 5% de les empreses enquestades té previst disminuir les seves plantilles. Pel que fa a la facturació, un 91% d'empreses pensa augmentar o mantenir la seva facturació davant del 85% que afirma haver-ho fet el 2017.