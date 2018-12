Celebrar els èxits laborals

Una pregunta per pensar i, després, segueix llegint: Celebres els teus èxits dia a dia o ho ajornes fins a aconseguir-ne uns de més grans o millors?

Conèixer la importància de celebrar els èxits és el que diferencia les persones que senten que la vida és una aventura constant d'aquelles que se senten estancades en la rutina o decisions que van prendre fa molts anys.

Segurament avui has aconseguit un client nou, una venda important, has trobat una solució a un problema, has aconseguit acabar abans del previst un projecte, has fet un suggeriment interessant sobre el teu lloc de treball, has superat un desafiament... Quan ha passat això, ho has celebrat?

Sí, dic celebrar. Aquesta expressió, a part de per a festes de Nadal o aniversaris, també es pot utilitzar en l'àmbit laboral. De fet, és molt important que aprenguis a posar-ho en pràctica. T'explico com. Segurament el teu dia a la feina té diverses fases o pots dividir la teva tasca en diferents parts. La idea és que cada vegada que acabis una part o fase, si ho has fet de forma òptima, et felicitis. Si a més ho has fet de forma excel·lent, ho celebris. Celebrar els teus èxits a la feina t'ajudarà a recuperar forces i seguir insistint.

D'acord amb el Departament de Psicologia de la Universitat de Harvard, celebrar victòries, triomfs i èxits impacta en la salut mental i emocional, donat que els canvis neurològics en una persona estimulada per un reforç positiu redunden en una major activitat cerebral, en comparació amb els que no els reben.

«Celebrar un èxit és part de la perspectiva d'una recompensa que funciona tant a la vida personal com a la professional», assenyala Teresa Amabile, investigadora i especialista en creativitat, productivitat i felicitat laboral de Harvard.

A més, crear records al voltant dels èxits permet que, quan tinguis moments de dubte o et trobis davant d'un obstacle particularment difícil, tinguis un recurs que et reforci el que pots fer i fins on podries arribar. Reconèixer els teus èxits, fins i tot d'una manera petita, augmenta les emocions positives tals com l'amor propi, la felicitat i la confiança; però sobretot s'associa amb el benestar psicològic, la resiliència i la longevitat. L'èxit està compost per petits èxits, aprèn a celebrar-los, els propis i els de la gent que t'envolta. La mida de la celebració no és l'important, el que compta és reconèixer el que estàs provocant en tu i en els altres, des de la motivació i la inspiració.

Recorda que l'èxit genera èxit, i per tenir èxit hem de tenir una mentalitat en la qual un èxit porti a un altre i es produeixi un efecte de bola de neu. És important que siguis conscient que el treball dur sense celebració és un col·lapse esperant a succeir.

Com evitar arribar el punt de col·lapse? Prometent-te a tu mateix que reconeixeràs tots i cadascun dels teus èxits. Com a resultat, acceleraràs el procés d'aconseguir els teus objectius perquè vens d'un lloc on ja has tingut èxit, en lloc d'intentar assolir-lo.

Alguns exemples de com celebrar-lo podrien ser: Un moviment físic (un puny en alt, un polze amunt o un petit ball de la victòria), dir una paraula o frase en veu alta («ets el millor» o «ets impressionant»), o cantar en veu alta una frase d'alguna cançó preferida. Pot ser una acció tan gran o petita com vulguis, sempre que assumeixis el compromís de fer-ho immediatament després de cada tasca.

Oprah Winfrey va dir una vegada «quant més lloïs i celebris la teva vida, més hi haurà a la vida per celebrar».