El deute de les llars, empreses, bancs i governs de tot el món se situa en 216,7 bilions d'euros

El deute de llars, empreses, bancs i governs de tot el món sumava al final del segon trimestre de 2018 un total de 216,7 bilions d'euros, lleugerament per sota del rècord establert en els tres mesos anteriors, després de reduir-se en 1,3 bilions d'euros, segons les dades recopilades per l'Institut Internacional de Finances (IIF). Aquest modest descens de l'apalancament global durant el segon trimestre va estar protagonitzat pel menor endeutament dels governs i el sector financer a les economies avançades, mentre en els mercats emergents de deute va seguir incrementant-se, tot i que a menys ritme que en els tres primers mesos de l'any. No obstant això, en comparació amb el segon trimestre de l'any passat, el deute mundial va augmentar en 14,4 bilions d'euros, un 7,2% més.

Del conjunt del deute mundial comptabilitzat al segon trimestre, el 24,2%, uns 52,4 bilions d'euros corresponien al sector financer, mentre que l'endeutament públic sumava 57,9 bilions d'euros, el deute empresarial 65,7 bilions d'euros i el de les famílies 40,7 bilions d'euros. D'aquesta manera, el deute global excloent al sector financer sumava 164 bilions d'euros fins al juny, xifra que representa un increment de 26 bilions d'euros des que la Reserva Federal dels EUA va començar a pujar els tipus al desembre de 2015, el que suposa una significativa acceleració en el ritme de palanquejament respecte del trienni anterior, quan el volum de deute només es va incrementar en 0,87 bilions d'euros.

En les economies avançades, el deute es va situar al segon trimestre en 154,3 bilions d'euros, un 4,3% més que un any abans, amb un augment interanual del 4,6% del deute de les llars, fins als 30 bilions d'euros i del 5,2% en el cas de les empreses, fins als 37 bilions d'euros, mentre que al sector financer el deute sumava 42,9 bilions d'euros, un 2,9% més, i un 4,1% en el sector públic, fins als 44,3 bilions.

En el cas de les economies emergents, el deute arribava a meitat d'any als 62,3 bilions d'euros, un 15,4% més que un any abans, amb un increment del 18,4% del deute de les llars, fins als 10,7 bilions, mentre que la de les empreses va augmentar un 16%, fins als 28,6 bilions d'euros.

El sector financer dels països emergents acumulava en finalitzar el segon trimestre de l'any un deute de 9,5 bilions d'euros, un 12,5% més que un any abans, mentre que el palanquejament dels governs sumava 13,6 bilions d'euros.



Avís dels analistes

En aquest sentit, els analistes de l'IIF adverteixen que els països emergents s'enfronten a un exigent calendari de venciments, ja que més de 3,5 bilions d'euros en bons i préstecs sindicats venceran a finals de 2020 i voltant un terç d'aquesta xifra correspon a deute en divises.