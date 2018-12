L'estudi detecta que «els lloguers tenen un sostre»

El 37è Estudi de Preus conclou que la manca de pisos ha comportat que els preus hagin continuat apujant-se. D'un any per l'altre, les mensualitats s'han encarit cap a un 10%. Però l'informe també recull com, sobretot, aquest increment va donar-se entre l'octubre del 2017 i l'abril del 2018. De la primavera fins ara, els preus del lloguer han registrat alces del voltant d'un 3%. Segons indiquen els API, això es deu al fet que «les rendes dels lloguers no es poden incrementar de forma il·limitada» i que «tenen un sostre», que és la capacitat econòmica dels llogaters per assumir-los. A Girona ciutat, per exemple, ara llogar un pis de tres habitacions costa de mitjana 707 euros al mes. Un preu que se situa al voltant dels 600 euros a llocs com Palamós, Lloret o Sant Feliu de Guíxols, i que ronda els 530 a Figueres, Salt o Olot. Arreu de les comarques gironines els lloguers ja «s'acosten a les mitjanes de preus d'inici de la crisi». És a dir, a nivell de l'any 2007.