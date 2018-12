Pimec carrega contra Foment i exigeix reajustar la representativitat

El president de Pimec, Josep González, va carregar contra Foment per la seva «prepotència» en la gestió del conflicte per la representativitat de les patronals catalanes, i va avisar que si no hi ha acord abans de divendres, es demanarà al Govern que iniciï un recompte de la representativitat de cada entitat. González també va parlar en clau de política catalana, tot demanant al Govern que es concentri en fer créixer l'economia, i mostrant-se preocupat perquè no s'han aprovat pressupostos ni a Catalunya ni a Espanya. El representat empresarial ha alertat que «l'escalada de declaracions per part de tots els últims dies», no ajudarà a trobar una solució.