L'encariment de l'habitatge de luxe a Espanya, el segon més alt d'Europa

El creixement dels preus de l'habitatge de luxe a les grans ciutats ha situat Espanya al «pòdium» europeu, sent la segona pujada més alta d'Europa només per darrere de les registrades a Escòcia, segons l'anàlisi del mercat d'habitatges de luxe a Espanya i Europa realitzat per l'Institut de Valoracions. Concretament, a Madrid, entre juliol i setembre van pujar els preus d'aquest tipus d'habitatges un 10,1% interanual de mitjana, arribant a superar el 50%, amb preus de més de 15.000 euros el metre quadrat.

Després de les caigudes de fins al 13% el 2013, els preus al mercat d'immobles exclusius mostren ara una tendència a l'alça. Segons l'estudi, això és degut a la forta demanda internacional i a l'oferta insuficient d'habitatges de luxe, sobretot a zones on hi ha habitatges de recent construcció. Al segon trimestre de 2018, les compres per part d'estrangers, residents i no residents, van representar el 16% de les transaccions totals d'habitatges. Entre els compradors hi ha inversors alemanys, holandesos, britànics i llatinoamericans. Entre les zones preferides per adquirir habitatges de luxe destaquen Madrid, les illes (principalment Eivissa i Mallorca), i ciutats costaneres com Barcelona, Marbella o Màlaga.

En els preus d'immobles exclusius a Anglaterra es trenca la tendència alcista amb una caiguda de gairebé el 3% de mitjana. Segons l'Institut de Valoracions, la incertesa pel Brexit i el possible establiment d'impostos més alts als inversors estrangers «llasten el dinamisme del sector».

No obstant això, Edimburg i Glasgow, totes dues d'Escòcia, són les ciutats que concentren majors rendiments al mercat d'immobles exclusius. La primera ha estat la ciutat europea on més han pujat els preus al tercer trimestre de 2018.

La llunyania d'aquestes ciutats pel que fa a Londres afavoreix la bona salut del mercat d'habitatges de luxe, segons indica l'anàlisi, que afegeix que no s'està veient afectat per la incertesa política ocasionada pel Brexit.

El creixement en els preus del mercat francès es xifra en el 5,6%. París i les zones adjacents concentren la major part dels habitatges de luxe del país, on la compravenda va créixer un 30% a la primera meitat de l'any respecte el 2017. Així mateix, els preus a Alemanya mostren una tendència similar. En concret, el creixement del valor dels immobles de luxe a Berlín va ser del 5,4% en comparació del mateix trimestre de l'any passat.