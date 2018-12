Demanen al Ministeri que es pronunciï sobre les eleccions de les Cambres

L'elector de la Cambra de Comerç de Barcelona ha sol·licitat al ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme que faci un informe per determinar la legalitat del procediment electoral a les cambres de comerç catalanes, ja que, segons denuncia, incompliria «la llei bàsica estatal» perquè no inclou el vot per correu. Es tracta del mateix elector que va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la suspensió cautelar del decret de la Generalitat del 31 de juliol, que regula el procediment electoral per vot electrònic a les tretze cambres.

El TSJC va desestimar dimarts la petició i la Generalitat ha convocat eleccions a principis de maig, que es faran presencialment i per vot electrònic remot.

La carta també demana al ministeri que «dicti una ordre» que «concreti les condicions precises i necessàries» perquè el vot electrònic a les eleccions a les cambres de comerç catalanes sigui «segur i garantista», segons un comunicat difós pel bufet Pou Avilés. Segons l'elector, no es donen les condicions de seguretat necessàries i apunta que entre les condicions que s'haurien d'establir per fer que les eleccions tinguin garanties, cal crear un «certificat electrònic dirigit exclusivament a assegurar l'emissió del vot segur i lliure».

A la carta, s'argumenta que es desconeix «el procediment de votació electrònica», «la plataforma que es faci servir» així com «quin serà el sistema de control i certificació del vot electrònic». «No existeix cap mecanisme totalment segur, ni des del punt de vista jurídic ni des del punt de vista tecnològic, que pugui evitar situacions com ara la suplantació d'identitat del votant per part d'agents que disposin del certificat electrònic de les empreses per a altres funcions», ja que el certificat no està pensat per exercir el dret a vot.

Pel que fa a l'informe, la representació legal de l'elector demana al ministeri que es pronunciï «sobre la naturalesa de la norma bàsica estatal, sobre el seu abast i prevalença en relació al decret aprovat per la Generalitat». L'elector ha denunciat que el procediment electoral aprovat per la Generalitat «contempla només el vot presencial i l'electrònic però no el vot per correu» mentre que la legislació espanyola distingeix entre els tres tipus «sense contemplar la substitució del vot per correu ni del vot presencial per l'electrònic, sinó només la possibilitat que tots tres siguin complementaris».

De la seva banda, el CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya) ha fet públic avui un dictamen en el qual considera que la implantació del vot per mitjans electrònics «es fa amb les màximes garanties per als electors», encara que considera que es podria reforçar el sistema «amb una doble autenticació del representant legal o voluntari» respecte a les persones jurídiques.