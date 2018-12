La cotització s'endureix per als contractes de curta durada

El Govern aprovarà aquest divendres en Consell de Ministres un «macrodecret» que endureix la cotització per als contractes de curta durada, inclou la pujada de les pensions, l'augment del 7% de la cotització màxima i l'acord d'autònoms pel qual la base mínima de cotització dels autònoms pujarà un 1,25% en 2019.

Segons l'esborrany del Reial decret, la necessitat de lluitar contra l'abús en la formalització de contractes temporals de curta durada requereix l'adopció de mesures «urgents».

Així, l'Executiu pretén equiparar la protecció social dels treballadors que subscriuen aquest tipus de contractes amb els qui han pogut subscriure un contracte de treball de curta durada més àmplia i, d'altra banda, incrementar les cotitzacions en aquests contractes com a mesura dissuasiva per a l'empresari.

Per això, es modificarà l'article 151 de la Llei General de la Seguretat Social amb l'objectiu d'elevar l'increment en la cotització per la celebració d'aquest tipus de contractes del 36% actual al 40%.

Segons l'esborrany, «aquesta mesura tindrà una incidència positiva en els ingressos del sistema de la Seguretat Social, ja que implica una major recaptació, alhora que pot ser desincentivadora perquè l'empresari recorri a aquest tipus de contractes».

«Aquest increment d'ingressos justifica també l'adopció d'aquesta mesura mitjançant un Reial decret llei, ja que l'important dèficit que manté el sistema de la Seguretat Social requereix l'aprovació de mitjanes urgents que incrementin la recaptació», apunta el text.

Així mateix, aquest increment de la cotització va lligat a una millora de la protecció social d'aquests treballadors per aplicar als dies treballats i cotitzats un «coeficient de temporalitat».

A l'efecte d'acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat, dels contractes de caràcter temporal la durada efectiva del qual sigui igual o inferior a cinc dies, cada dia de treball es considerarà com 1,4 dies de cotització.

Així mateix, el text apunta que aquesta previsió no serà aplicable en els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu a temps parcial i contracte fix-discontinu.

Després de la roda de premsa posterior a la firma de l'acord assolit amb les organitzacions d'autònoms en el qual es contempla la pujada de la base mínima de cotització, la ministra de Treball, Magdalena Valerio, va afirmar que es tracta d'«un esborrany provisional» que ha de passar a la comissió de secretaris d'Estat i sotssecretaris, a la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, i que, posteriorment, ha de ser validat en el Consell de Ministres de divendres.

Malgrat això, va deixar clar que la idea és «desincentivar aquest tipus de contractes» de curta durada. «S'utilitza aquest contracte amb certa freqüència de dilluns a divendres i després el cap de setmana per a aquests treballadors. Això és dolent per als treballadors, que tindran menys temps cotitzat, però aquesta martingala també és bastant dolenta per al sistema», va apuntar.

També se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

D'altra banda, recull que la cobertura de la contingència de desocupació en els contractes per a la formació i l'aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors en els programes públics d'ocupació i formació, incloent-hi els programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, serà aplicable als contractes que se subscriguin a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret.