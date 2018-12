La CNMC diu que treure la doble comissió en els caixers ha augmentat l'efectiu retirat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que el canvi en la política de comissions que es va produir a mitjans del 2015, per la qual el Govern va legislar per a impedir la doble comissió per treure diners en els caixers d'altres entitats, ha permès fidelitzar els clients amb la xarxa del seu banc i ha incrementat l'import mitjà de les retirades en efectiu.

Segons indica en el seu segon informe sobre la retirada d'efectiu en els caixers automàtics, també s'ha consolidat la tendència de reducció de l'ús de diners en efectiu que es va iniciar el 2016, de manera que les operacions amb targeta tripliquen la retirada d'efectiu en els caixers.

Des de juliol de 2015 han tingut lloc acords entre els bancs que han determinat tres grans grups. Així, la CNMC distingeix en el seu informe entre les entitats sense acords (CaixaBank, Santander i BBVA), l'acord Euro6000 i el Tripartit (Bankia, Sabadell i Euro6000). En termes generals, la CNMC ha indicat que les entitats que van fixar menys comissions han experimentat un augment en l'operativa dels seus caixers, i els consumidors utilitzen la xarxa del seu banc o la de les entitats amb les quals es té acords.

Quant a l'impacte sobre els hàbits dels consumidors, ha apuntat que cada vegada s'usen menys els diners en efectiu. Des de fa tres anys, l'import global de les operacions pagades amb targeta supera el volum total d'efectiu retirat en caixers automàtics. El 2017 el volum d'aquestes operacions amb targeta s'ha triplicat fins a superar els 3.400 milions de transaccions, després de créixer un 13% interanual.

Al nombre més gran d'operacions se suma la reducció del valor mitjà d'aquestes, que ha passat dels 52 euros de mitjana el 2005 fins a 40 euros el 2017, una tendència afavorida per l'aparició de nous mitjans de pagament, com la retirada d'efectiu a través d'una app mòbil o les transaccions directes de compte a compte entre consumidors directament.

Així mateix, l'informe constata que la reducció en el nombre de caixers, que es va aguditzar amb la crisi financera, s'ha detingut. Al tancament de 2017 el parc de caixers se situava en 50.839 terminals, dels quals el 61% estava concentrat en CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell i Euro Automatic Cash (Popular).

CaixaBank, entitat financera líder en caixers instal·lats a Espanya amb un 20% d'aparells en aquest moment, va propiciar el juliol de 2015 un canvi de paradigma en el sistema de comissions i va motivar un canvi legislatiu per a evitar el cobrament de doble comissió als consumidors.

Aquest informe es realitza com a conseqüència del reial decret llei 11/2015, de 2 d'octubre, aprovat per a evitar que els bancs cobressin una doble comissió als consumidors per l'ús dels caixers automàtics. Encara que el recent reial decret llei 19/2018 elimina la missió encomanada a la CNMC, es mantindrà la vigilància sobre el sector i l'activitat de les entitats financeres en aplicació de la Llei de Defensa de la Competència.