Deu plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques gironines

1. El Mercat de la Fugoteca a Salt

- Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 a l'Era de Cal Cigarro de Salt

Una vintena de furgoteques, amb propostes gastronòmiques diverses, prendran part aquest cap de setmana d'una nova edició de la trobada. A banda del menjar, al llarg dels tres dies els visitants podran gaudir d'activitats paral·leles com música en viu o tallers.

2. Vidreres Gòspel Festival

- Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 al Teatre Casino la Unió de Vidreres

La sisena edició del Vidreres Gòspel Festival portarà tres dies plens de música i energia Gòspel a Vidreres. La programació s'iniciarà aquest divendres amb The Beating Souls. Al llarg dels tres dies la cita també comptarà amb un Seminari de Gòspel amb Didier Likeng i les actuacions de Karol Green & Sol Kwaya i Didier Likeng i els Gospelians de Girona.

3. El XXVIII Triumvirat Mediterrani a l'Escala

- Dissabte 4 i diumenge 5 en diversos espais de l'Escala

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani celebra aquest cap de setmana la seva 28a edició amb l'objectiu d'apropar com era la vida a l'antiguitat mitjançant activitats per a tots els públics que tindran com a escenari el conjunt arqueològic d'Empúries i el nucli de l'Escala. D'aquesta manera, hi haurà visites guiades, tallers infantils i familiars, reconstrucció històrica... Consulta el programa sencer aquí.

4. XXXII Fira de pagès i artesania a Maçanet de la Selva

- Dissabte 4 i diumenge 5 en diversos espais de Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva celebra aquest cap de setmana la 32a edició de la Fira de pagès i artesania. Es tracta d'una fira que vol ser punt de trobada per celebrar els nostres orígens agrí coles i artesanals i mirant al futur. Enguany destaca que la fira acollirà la celebració dels 25 anys de la Tractorada. Consulta el programa sencer aquí.

5. El rock'n roll del Desemboca, a Castell d'Aro

- Dissabte 4 a partir de les 21 h a la Sala Font del Ferro de Castell d'Aro

Nova edició del Desemboca, el festival de rock'n roll organitzat per l'associació Aro Cinema. El cartell d'enguany inclou als australians Private Function, els nord-americans The Whiffs, els francesos Weird Omen i els catalans The Educators. Diumenge a les 12 h, el Desemboca 2024 posarà la cirereta a l'edició amb els gironins Big Black Rhino en format de trio a la terrassa del restaurant El Golfo, a Platja d'Aro. L'entrada per a les dues cites és gratuïta.

6. Llançà estrena una fira medieval

- Dissabte 4 i diumenge 5 al nucli antic de Llançà

Primera edició de Llançà Medieval, un viatge en el temps, una fira que vol dinamitzar i potenciar els carrers comercials del municipi fora de la temporada turística. Al llarg dels dos dies, els visitants s'endinsaran en un viatge en el temps a través de demostració d'oficis antics (fang, feltre, forja, cistelleria, etc.), visites guiades teatralitzades ambientades en la història de Llançà, espectacles itinerants, jocs infantils, decoració de carrers i venda de productes per part dels establiments locals. Consulta el programa aquí.

7. Mercat de les Herbes de la Ratafia a Santa Coloma de Farners

- Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 en diversos punts de Santa Coloma de Farners

Aquest cap de setmana arrenca l'onzena edició del Mercat de les Herbes de la Ratafia, organitzat per la Confraria de la Ratafia i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Un cap de setmana farcit d'activitats al voltant de les herbes per fer ratafia. Paral·lelament al Mercat de les Herbes, a l'església de Sant Sebastià, es podrà visitar a tradicional Exposició de Flors.

8. Una nova edició del Ludivers a Girona

- Fins diumenge 5 de 11 h a 14 h i de 16 h a 19 h al Parc de les Botxes de la Devesa de Girona

El parc de la Devesa acull fins diumenge la desena edició del Ludivers, el festival gratuït dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la creativitat i la imaginació. Un festival familiar que converteix la persona espectadora en participant i el públic en actors i actrius principals.

9. Nostaldisc, la Fira del Disc i Cultura del Rock'n'Roll a Sant Gregori

- Diumenge 5 de 10 h a 20 h a l'Espai la Pineda de Sant Gregori

Un concurs per rebobinar cintes de casset amb boli Bic o les actuacions dels grups Ojos Pardos i Hot Drinks son algunes de les activitats destacades de la 7a edició del Nostaldisc. Enguany el pregó anirà a càrrec de Montse "Big Mama".

10. The Tyets clouen el Festival Strenes

- Diumenge 5 a les 17.30 h i les 20 h a les escales de la Catedral de Girona

Els mataronins The Tyets seran els encarregats, aquest diumenge amb dues sessions, de cloure una nova edició del festival Strenes de Girona. Els autors de "Coti x Coti" estrenaran a la capital gironina una nova gira que els durà per tot Catalunya en els pròxims mesos.