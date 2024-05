El poble més bonic d'Espanya segons National Geographic és gironí

La revista especialitzada en viatges ha escollit el millor poble d'Espanya per visitar al maig. Aquest municipi no només rep aquest distintiu, sinó que és un dels pobles medievals més ben conservats del nostre país. De fet, ha estat declarat Conjunt Històric Nacional el 1966, i és perfecte per passar un cap de setmana romàntic.

Per accedir a aquest meravellós poble es fa servir un pont romànic de 105 metres de longitud del segle XI, que compta amb dues torres i set arcs. Estem parlant de Besalú, un poble de 2500 habitants que es troba a la Garrotxa, que és un dels més visitats de Catalunya.

Besalú disposa d'una de les calls més ben conservades de Catalunya, datada del segle XII. A més, la casa de banys rituals, anomenada originalment mikvé, és l'únic de l'època medieval que s'ha descobert a tota la Península.

També podreu trobar a Besalú joies del romànic com l'Església de Sant Vicença, que es troba al Monestir de Sant Pere, l'Antiga Església-Hospital de Sant Julià i la Casa de Cornellà. Tanmateix, l'encant d'aquest poble medieval són els carrers empedrats, les porxades i les places.