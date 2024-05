Gràfic interactiu: aquests són els municipis gironins amb més piscines

A les comarques gironines hi ha més de 43.000 piscines segons dades de la Direcció General del Cadastre (DGC), dependent del Ministeri d’Hisenda. Són més d’una cinquena part de les 195.895 que hi ha a tot Catalunya, una proporció molt superior al de la seva població, fet que s’explica per la seva especialització turística i per la concentració de segones residències.

De fet, Torrent i Begur (amb 49 i 44 piscines per cada 100 habitants) se situen entre els municipis catalans amb més concentració de piscines en relació al nombre d’empadronats. En el cas de les comaques gironines, la majoria de municipis que se situen a la part alta del rànguing són del Baix Empordà.

En termes absoluts, les poblacions gironines amb més piscines són Lloret de Mar (prop de 3.000), Castelló d’Empúries (2.800) i Calonge-Sant Antoni(2.500). A Catalunya, Sant Cugat del Vallès, amb 4.896 piscines, se situa al capdevant del rànquing. A l’extrem contrari, al final de la llista, hi ha Badia del Vallès, que tan sols compta amb tres piscines (una coberta i dues a l’aire lliure) per als seus 13.000 habitants.

Segons el Cadastre, hi ha una vintena de municipis catalans que no registren cap piscina, entre ells Hostalets d’en Bas.

Tot i les moratòries aplicades per alguns ajuntaments, el cens de piscines segueix augmentant any a any. A tot Espanya, són 1,3 milions de piscines. Una quanitat que es deriva en una despesa d’aigua que propícia que siguin recollides habitualment en els plans de les administracions per a períodes de sequera o escassetat.

Quanta aigua necessita una piscina?

Prenent com a mitjana una piscina de quatre per vuit metres i 48.000 litres de capacitat, omplir totes aquestes piscines requereix 60,77 hectòmetres cúbics d’aigua, la qual cosa equival al 0,1% de la capacitat dels embassaments espanyols (56.136 Hm³) i al 2,6% del consum de les llars espanyoles (al voltant de 133 litres per persona i any en 2020, segons l’INE).

Dels 100 municipis amb més piscines d’Espanya, 33 són valencians, 20 andalusos, 12 catalans, altres 12 madrilenys, 10 balears, sis murcians, tres castellà-manxecs i un aragonès, canari, extremeny i gallec.

Per províncies, 16 d’aquests primers 100 municipis són d’Alacant, 15 de València, 12 de Madrid, 10 de Balears, nou de Màlaga, sis de Múrcia, cinc de Sevilla i 4 de les comarques gironines.