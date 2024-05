Investiguen el robatori d'un mapa de gran valor a la biblioteca pública de Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'un mapa astronòmic de gran valor datat el 1504 de la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona. Els fets van tenir lloc el 17 d'abril a la tarda, quan un home estranger d'uns 60 anys, calb i ben vestit va demanar accedir a la zona restringida de la biblioteca. L'home es va acreditar com a investigador i va deixar un nom, presumiblement fals. Un treballador va ser-hi present durant tota la consulta, i després va retornar el llibre i va marxar. Amb tot, el mateix treballador va adonar-se després que al llibre hi faltava un mapa d'estels, que havia estat tallat, i van posar els fets en coneixement dels Mossos. El mapa estava dins un llibre al fons històric de la biblioteca i està reservat a consultes d'investigadors. Segons el treballador, només una persona, el lladre, l'havia consultat.

El cas, avançat pel Punt Avui, està a càrrec de la Unitat Central de Patrimoni Històric del cos, depenent de la Divisió d'Investigació Criminal, s'ha fet càrrec d'investigar el cas, que es troba en secret de sumari. El Departament de Cultura, responsable de la biblioteca i, per tant, del document sostret, no ha donat explicacions.

Un robatori similar

Aquest robatori recorda a conegut un lladre de biblioteques que va robar 67 mapes per tot Espanya i tenia previst atemptar a Girona. Conegut com a "Usain Bolt" pels investigadors perquè sempre aconseguia escapar-se, va poder ser detingut el 2009 a Pamplona, acusat de robar múltiples mapes de gran valor històric des de Pamplona fins al monestir de l'Escorial, passant per Toledo, Sòria, Salamanca, Valladolid i Logronyo. La Guàrdia Civil va poder-lo detenir en un hotel juntament amb la seva parella, i van constatar que s'havia endut documents d'alt valor valent-se de documentació falsa. Entre la documentació hi havia llistes de províncies on presumiblement volia perpetrar robatoris, entre les quals hi havia Girona.

Temps després, quan va arribar el moment, el lladre no es va presentar al judici i el seu parador actual és una incògnita, tot i que segons apunta EFE, ha passat temporades a Espanya i el seu últim rastre es perd a Torremolinos.