Un informe estableix que el preu de l'habitatge va tancar el 2018 amb una pujada del 6,4%

El preu de l'habitatge es va situar al tancament del 2018 en els 1.673 euros per metre quadrat, un 6,4% més que el desembre del 2017, segons l'informe anual de preus de venda de pisos.com. Per comunitats autònomes, la Comunitat de Madrid (+20,7%), Balears (+20,2%) i Canàries (19,8%) van ser les autonomies que més van créixer l'any passat respecte l'anterior, mentre que van destacar les caigudes registrades a Múrcia (7,1%), la Rioja (-6,3%) i Extremadura (2,7%).

La pujada més pronunciada al desembre es va registrar a les Canàries (+2,73%), mentre que el descens més marcat es va registrar a les Balears (-3,6%). L'autonomia més cara al desembre de 2018 va ser Balears (2.859 euros per metre quadrat) i la més barata Castella-la Manxa (877 euros per metre quadrat).

El director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, considera que, tot i que l'habitatge s'ha mantingut en el seu recorregut a l'alça el 2018, el ritme començarà a temperar-se, perquè «en determinades zones ha tocat sostre». Per a Font, la moderació és la resposta natural del mercat a un cicle expansiu «que es trobarà amb la desacceleració de l'economia». Així, considera que els preus residencials acabaran veient-se afectats pels problemes d'accessibilitat als quals s'enfronten els potencials compradors, «encapçalats per la falta d'estalvi previ i l'encariment del finançament».

Pel que fa a aquest any, Font creu que el sector immobiliari està sotmès a «corrents de canvi» que podrien influir «tant en els preus com en el nivell de compravendes o de préstecs concedits». «Caldrà veure com respon l'habitatge a l'entrada en vigor de les noves normatives relatives al lloguer i a les hipoteques, alhora que seguirem de prop la possible pujada de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE)», va recordar Font.

A més, va afegir que la dilatació en l'aprovació dels pressupostos podria acabar amb la convocatòria anticipada d'eleccions generals. «Els comicis solen esperonar l'urbanisme de ciutats i autonomies, de manera que esperem un escenari immobiliari palpitant», va afegir.

Paral·lelament, el preu de l'habitatge usat va tancar l'any 2018 amb una pujada interanual del 5,9%, després de registrar al mes de desembre una alça del 0,2% respecte el mes anterior, segons les dades del portal immobiliari hogaria.net.

L'informe anual destaca que totes les demarcacions excepte cinc tenen preus més cars que fa un any, tot i que el mercat s'ha comportat de manera desigual, ja que els grans mercats han pujat amb més força i els mercats secundaris a menor ritme. Així mateix, l'esmentat informe apunta que durant l'últim trimestre de l'any, la pujada es va moderar al 0,6%, el que anticipa «una desacceleració de la pujada de preus durant aquest any».

Illes Balears, Barcelona i Biscaia segueixen sent les demarcacions més cares, seguides de Guipúscoa i Madrid. Per contra, Ciudad Real, Lleó, Palència, Badajoz i Orense són les províncies on el preu per metre quadrat va resultar més baix.

Les demarcacions espanyoles en les quals més va baixar el preu de l'habitatge durant l'any 2018 van ser Terol (-1,8%), Càceres (1%), Osca (-0,6%), Sòria (-0,5%) i Cantàbria (-0,4%), mentre que on el preu va pujar més va ser a Madrid (+12,3%), Santa Cruz de Tenerife (+11%), Las Palmas (+10%), València (+9,3%) i Màlaga (+8,8%).

Pel que fa a l'evolució experimentada pels preus només a Madrid i Barcelona, les dues capitals van continuar en ascens l'any passat, amb una alça del 8,6% a Madrid i del 2,5% a Barcelona, situant el preu mitjà per metre quadrat en 3.611 euros i 3.686 euros, respectivament.



Els districtes més cars

Per districtes, a Madrid destaquen Salamanca, Chamartín, Chamberí i Retiro, amb un preu mitjà per metre quadrat de 5.082 euros, mentre que a Barcelona sobresurten l'Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella, amb un preu mitjà del metre quadrat de 4.911 euros.