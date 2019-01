El Departament d'Agricultura publica els preus de referència de poma i pera

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha decidit publicar setmanalment en el seu web, mitjançant l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya, els preus sectorials de referència de fruita de llavor (poma i pera) obtinguts d'acord amb les informacions facilitades per les principals centrals hortofructícoles, a fi de donar la màxima informació i transparència al mercat. La publicació dels preus de referència per a la fruita de llavor dona resposta al compromís d'Agricultura amb el sector de dotar aquesta campanya dels mecanismes necessaris per fer més transparent la informació sobre l'evolució dels preus al llarg de tota la cadena. Aquesta setmana el departament publica els preus corresponents a la setmana 1 de 2019 (31 de desembre al 6 de gener), que s'afegeixen als preus setmanals ja publicats a partir de la setmana 48 (26 de novembre al de 2 gener) en el cas de la poma, i la setmana 49 (3 al 9 de desembre) en el cas de la pera. Amb aquesta publicació, s'amplia la informació dels preus sectorials de referència que es va iniciar en una primera etapa amb la publicació dels preus de la fruita de pinyol i va continuar amb la publicació dels preus de l'avellana i l'ametlla. L'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya disposa d'una aplicació informàtica en línia que permet recollir les dades dels sectors amb la voluntat d'ampliar-se a més sectors a curt termini.

Aquesta informació es complementa amb la publicació setmanal del preu mitjà pagat pel consumidor final per poder donar transparència a les diferents baules de la cadena. La informació del preu al consumidor de fruita de llavor és facilitada per l'empresa Kantar Worldpanel mitjançant una mostra representativa de llars catalanes amb preus setmanals des de la setmana 40 (1 al 7 d'octubre de 2018). El 2018, es van publicar setmanalment els preus al consumidor de la fruita de pinyol.