El BCE allunya les pujades de tipus en veure riscos «a la baixa» a l'eurozona

Els perills per a l'economia de la zona euro han evolucionat de manera negativa, segons ha assenyalat el president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, que va reconèixer que les dades més recents segueixen sent més febles del que s'esperava, confirmant que els riscos per a les perspectives de l'eurozona «s'han desplaçat a la baixa», el que allunya la perspectiva d'una pujada dels tipus d'interès a 2019.

«Els riscos per a les perspectives de creixement de l'eurozona s'han desplaçat a la baixa davant la persistència d'incerteses relacionades amb factors geopolítics i l'amenaça del proteccionisme, així com vulnerabilitats en els mercats emergents i volatilitat en els mercats financers», va assenyalar el banquer italià en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern del BCE, que va mantenir sense canvis la seva política monetària.