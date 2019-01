Tall a la rotonda per fer visible la reivindicació

Els piquets es van concentrar a les portes de la factoria durant moltes hores, on es van aplegar ja dimecres a partir de les vuit del vespre. A primera hora del matí, la protesta reunia un centenar de persones. Els sindicats van desplegar pancartes, entre les quals hi havia lemes com «Per un conveni digne, vaga!» i van corejar consignes com «Volem el 3%!» i «No estem a gust amb la vida».

Cap a les nou del matí, els concentrats es van desplaçar fins a la rotonda que dona accés a l'autopista AP-7. Allà, van tornar a cridar consignes a favor de la vaga i també van aturar una estona el trànsit.