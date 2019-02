Els concessionaris de cotxes aporten el 2,7% del PIB català

Els concessionaris d'automoció catalans aporten el 2,7% del Producte Interior Brut (PIB) regional, segons les últimes dades del 2018 aportades per la patronal de concessionaris Faconauto. En un comunicat, la patronal ha precisat que les concessions catalanes van facturar l'any passat 7.493 milions d'euros, dels quals 5.482 van correspondre a la venda de vehicles nous i 1.176 a la d'usats, mentre que el taller va generar 835 milions de facturació.

A Catalunya hi ha actualment un total de 1.016 concessionaris, dels quals 352 són oficials (xarxa principal) i donen feina a 24.101 persones, per la qual cosa Faconauto ha recordat que «els concessionaris conformen una xarxa molt consolidada a tota la geografia regional, amb una alta capil·laritat, aconseguint arribar a tota la demanda». També la patronal ha explicat que el sector de la distribució i reparació de vehicles es troba en un moment de transformació i modernització «que no només tindrà repercussió sobre l'automoció, sinó també sobre l'economia i la societat en general, especialment locals». A escala nacional, la patronal preveu que el sector incrementi en un 8,5% les seves inversions per a aquest procés de modernització, per al qual destinarà 2.000 milions d'euros els pròxims dos anys. Aquestes inversions impactaran en el desenvolupament econòmic local, en la transformació digital, la formació i capacitació i en la descarbonització de la mobilitat, i podrien generar, segons Faconauto, uns 21.000 llocs de treball en el pròxim trienni. Això no obstant, la patronal demana un marc jurídic que atorgui seguretat i sostenibilitat.