CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals a Eurest

Comissions Obreres ha tornat a guanyar les eleccions sindicals a l'empresa Eurest Girona. Els resultats van donar a CCOO una àmplia majoria absoluta, de gairebé el 80% dels vots. CCOO va agrair la confiança de la plantilla i el suport a la llista, que ha encapçalat, una vegada més, el company Yasser Saadoune. Una llista que reflecteix la pluralitat que compon l'empresa, en diferents categories, responsabilitats i escoles d'Eurest a la demarcació, des de Cadaqués fins a Blanes. Els resultats de l'any 2015 van suposar 6 delegats per a CCOO i 3 per a la UGT. El resultat de les votacions d'aquest 18 de febrer del 2019 han suposat 10 delegats per a CCOO -quatre representants més- i 3 per a la UGT, que ha quedat amb la mateixa representació.