Tres claus per evitar estafes en la declaració de la renda per internet

Tres claus per evitar estafes en la declaració de la renda per internet CC0

La declaració de la Renda es fa ara per internet. Aquest any té com a principal novetat l'eliminació definitiva dels documents en paper i, en el seu lloc, es podrà presentar l'esborrany a través d'una aplicació, una pàgina web o per telèfon.

L'Agència Tributària ha llançat una sèrie d'advertències als usuaris perquè no caiguin en enganys i fraus per internet davant la proliferació de ciberatacs per suplantar la identitat de l'usuari.

La tècnica més utilitzada en aquests casos és el "phishing": utilitzar correus electrònics o missatges falsos per sol·licitar a l'usuari informació personal (dades de la targeta de crèdit, número de la seguretat social o comptes bancaris). Fins fa uns anys, els missatges de text i els correus eren les fórmules més utilitzades però, en els últims anys, ha aparegut un nou factor a tenir en compte: Whatsapp.

Davant el dubte de la veracitat dels missatges, l'Agència Tributària recorda que els seus números de telèfon són els que apareixen a la pàgina web (mai altres) i habiliten el seu Centre d'Atenció Telefònica (901.200.347 o 91.757 57 77 o 93 442 27 64) per verificar l'autenticitat dels correus o missatges dubtosos. A més, s'estableixen tres claus per detectar que el missatge rebut és un frau:



L'Agència Tributària mai sol·licita per correu informació confidencial, econòmica o personal. Mai paguen devolucions amb targetes de crèdit. Mai cobren cap import pels serveis que presta (l'usuari assumeix el cost compartit de les trucades a telèfons 901).



Des de la companyia experta en ciberseguretat Entelgy Innotec Security aconsellen revisar bé les adreces o números d'on procedeixen els missatges per reconèixer i evitar aquest tipus d'atacs que, en ocasions, són el preludi d'altres incidents més rellevants. Els seus vuit claus per evitar estafes a la "ciberdeclaració":