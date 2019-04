L'Agència Tributària de Catalunya recapta 4.314 milions des de la seva implantació

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ja ha recaptat 4.314 milions d'euros arreu del país d'ençà de la seva implantació al territori. Tots, corresponents a aquells tributs propis i als cedits per l'Estat. Entre el setembre del 2017 i fins aquest 31 de març passat, les quatre delegacions i dinou oficines territorials de l'ATC han atès 374.691 persones i han gestionat 1.379.060 expedients. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va destacar «l'eficàcia» de l'agència i va subratllar que tots aquests diners han servit per «finançar escoles, hospitals i serveis públics». En paral·lel, Aragonès ha posat en valor el servei «d'acompanyament» al contribuent que fa l'ATC, recordant que aquest 2019, per segon any, el seu personal també ajudarà a fer la declaració de renda del 2018 a tots aquells qui ho sol·licitin. Durant la campanya de l'any passat, l'ATC ja va fer-ho amb 15.502 contribuents.

El vicepresident del Govern va destacar que la contribució que l'ATC fa amb la campanya de la renda és «una peça més del desenvolupament» de l'organisme. Aquest 2019 és el segon any que l'agència ajuda a confeccionar la declaració de l'IRPF a tots aquells contribuents que així ho desitgin.

El servei de cita prèvia es podrà sol·licitar a partir del 9 de maig i l'atenció presencial es farà entre el 14 i l'1 de juliol. Es portarà a terme a les 32 oficines (dinou de pròpies i tretze de serveis tributaris compartides amb entitats locals) que l'agència té desplegades arreu del territori. En concret, hi haurà 58 llocs d'atenció –un 20% més que l'any passat- i 87 professionals repartits arreu de Catalunya.Els funcionaris de l'ATC, a més, també atendran aquells ciutadans que ho desitgin per fer la declaració de l'impost sobre el Patrimoni. En aquest cas, però, aquest servei es restringeix a cinc punts (la seu de l'ATC a la Zona Franca, l'oficina del Poblenou i les delegacions de Girona, Lleida i Tarragona).

Pere Aragonès va subratllar que la col·laboració de l'ATC amb la declaració de la renda s'emmarca «dins l'objectiu d'una administració tributària de servei i acompanyament al ciutadà». I ha donat a conèixer que l'any passat –el primer que l'ATC prestava el servei- es van atendre 15.052 contribuents per fer la declaració de l'IRPF.