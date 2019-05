Hisenda demana els comptes dels casaments als nuvis incloent els regals

T'has casat i has rebut diners en efectiu i regals. Si no els has declarat a Hisenda, no descartis la visita d'un inspector. I és que l'Agència Tributària ha començat a trucar a les portes d'alguns recents casats per conèixer els detalls fiscals de l'enllaç. De moment, hem conegut casos a Astúries.

"Van trucar a la porta. Era una dona, molt amable, exigint les factures del meu casament, que va ser l'any 2016. Aquesta mateixa setmana, Hisenda també va ser a casa d'uns amics que s'havien casat dos mesos després", explica una afectada en declaracions al diari 'El Comercio'

Hisenda pot sol·licitar les factures de qualsevol aspecte de la celebració: des del vestit de la núvia, passant pel banquet fins al fotògraf. Normalment l'Agència Tributària busca inspeccionar els proveïdors dels casaments (empreses i autònoms) per comprovar que tot es va fer d'acord amb la llei, però pot acabar suposant un problema per als acabats de casar que potser no han guardat totes les factures de l'enllaç i van oblidar declarar algun ingrés (efectiu o regal) rebut per al casament.