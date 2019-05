Automobile Barcelona planteja mesures per al futur de l'automoció

El Saló de l'Automòbil de Barcelona va presentar ahri un document amb sis mesures, en les quals recull recomanacions i possibles solucions per al futur de l'automoció, realitzat per un grup de 25 professionals «d'àmbits molt diferents» i dirigits per un professor de Harvard.

Sota el títol Six Memos for the Future of Auto-Mobility, el document recomana desfer-se de tecnologies i recursos contaminants; multiplicar les experimentacions; compartir dades sobre investigacions; transparència; interacció entre diferents opinions i propostes i accelerar la transformació en el sector.

Entre les problemàtiques que s'aborden en el text, es troben la irrupció del cotxe elèctric, la «creixent» urbanització del món, la intel·ligència artificial que permetrà el desenvolupament de cotxes autònoms, l'eliminació de combustibles i la necessitat de «democratitzar» coneixements, estratègies i tecnologies.

En la presentació del document al Saló, el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, va manifestar el compromís de l'entitat amb la innovació i amb la creació d'aquest text, que lliuraran als representants del sector amb l'esperança que sigui un «instrument útil» per a la seva transformació.

El president de l'Automobile Barcelona, Enrique Lacalle, va agrair l'esforç dels creadors en la redacció del document i a abordar «la mobilitat del futur», una qüestió que ha considerat «molt important» per al sector de l'automoció.

Com a acte simbòlic, Relat i Lacalle van lliurar un exemplar del llibre al conseller delegat de l'Institut d'Estudis de l'Automoció (Ideauto), Jaime Moreno.