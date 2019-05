La costa gironina perd atractiu per invertir en el totxo

El totxo per llogar ha de ser rendible a Girona. Si més no, molt menys que la mitjana espanyola i és que segons un estudi sobre el mercat de lloguer, cap localitat gironina supera la mitjana estatal de rendibilitat de la compra per llogar. Cap dels quatres municipis estudiats; Blanes (5,3%), Lloret (3,8%) i Roses (2,4%) aconsegueixen superar la mitjana estatal del 5,4%. De fet, la localitat de l'Alt Empordà és una de les que es posen a la cua d'Espanya, només superada per Nerja i Zarautz.

Una mostra del decreixent atractiu de la inversió immobiliària en zones costaneres és la progressiva desacceleració d'aquesta rendibilitat del conjunt de l'Estat. La mitjana estatal ha retrocedit al 5,4% des del 5,8% del 2018. Un descens que s'explica pel descens dels preus dels lloguers després d'anys de forts increments del preu mitjà de lloguer.