L'Institut Català del Suro obre una nova etapa com a fundació privada

L'Institut Català del Suro es va constituir com a consorci públic el 1991. Ara inicia una nova etapa convertida en fundació privada amb l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, AECORK i el Consorci Forestal de Catalunya com a fundadors. La primera acció serà un congrés internacional, el Cork in Science and Applications 2019, que tindrà lloc el 22 i 23 de maig al Museu del Suro de Palafrugell amb l'objectiu de donar-se a conèixer al món i posar el focus en la innovació amb experts d'Itàlia, Portugal i Canadà. S'hi tractaran temes com les noves aplicacions del producte en el disseny i la construcció. El sector surer dona feina a prop de 12.000 treballadors a la península ibèrica. En l'àmbit estatal, es produeixen 3.000 milions de taps a l'any. A Catalunya hi una vintena d'empreses.

A finals de l'any passat, la Generalitat va aprovar dissoldre i liquidar l'Institut Català del Suro (ICSuro) com a consorci públic (creat el 1991). Aquell ens s'ha reconvertit ara en una fundació privada sense ànim de lucre que manté el nom i els objectius fundacionals de seguir fent créixer el sector, contribuir a la investigació i el seu coneixement i promocionar-lo al món. Actualment s'està treballant en un pla estratègic a tres anys vista per definir les principals accions. El seu president, Joan J. Puig, va avançar que la internacionalització i la innovació seran una de les prioritats: «Ja tenim mitjans potents, el que volem és fer créixer la interacció amb altres centres d'investigació i altres punts del món on es treballa el tapament i on nosaltres podem aportar la nostra visió i defensa dels tapaments fets estrictament amb suro».



Noves aplicacions

L'activitat de l'ICSuro se centra en la investigació de noves aplicacions i sostenibilitat del suro, la formació de professionals com enòlegs o sommerliers; la comunicació i promoció del producte i la prestació de serveis a empreses.

Entre els actius més importants destaca el Cork Centre Laboratory de l'ICSuro a Palafrugell (Baix Empordà) que s'ha convertit en un centre de referència internacional en la presentació de serveis a la indústria surera, vitivinícola i alimentària i amb tecnologies analítiques d'última generació. Durant el 2018, es calcula que els projectes de l'institut i del laboratori van generar un impacte indirecte de 5,9 milions d'euros, amb 83 clients de 8 països (Espanya, Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Romania, Argentina i EUA) i més de seixanta empreses i institucions involucrades. Actualment té 13 projectes d'investigació en curs sobre taps, noves aplicacions, gestió forestal i promoció del sector.

Un altre dels objectius serà seguir augmentant les interaccions entre el sector forestal surer i el sector industrial, una relació que cada cop és més estreta degut a les especificitats de la producció. «No es pot accelerar la producció natural i vol els seus anys», va afirmar el vicepresident de l'ICSuro i president del Consorci Forestal de Catalunya, Rosendo Castelló, que va recordar que fan falta 80 anys perquè una alzina surera comenci a produir i després períodes de 14 anys per obtenir el producte amb la pela. És per això que va defensar que cal seguir treballar conjuntament amb el sector industrial per resoldre problemes d'abastament de producte com ara plagues i seguir posant-lo en valor per poder mantenir el procés de producció. A Catalunya, s'estan explotant 40.000 hectàrees de les 120.000 hectàrees d'alzina surera que hi ha al país. «Hem de ser ambiciosos per ser un institut de primer ordre i ser líders en promoció del producte, amb una imatge social que arribi als consumidors i treballar per defensar els boscos de nous reptes com el canvi climàtic», va afegir.

El sector surer dona feina a prop de 12.000 treballadors a la península Ibèrica. En l'àmbit estatal, es produeixen 3.000 milions de taps a l'any. Els mercats exteriors representen més del 50% de la facturació. A Catalunya hi una vintena d'empreses i és, juntament amb Andalusia i Extremadura, on es concentren les més de 150 empreses que hi ha a tot l'Estat. Espanya és el segon productor mundial de suro per darrere de Portugal.