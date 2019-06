Chacon respon a Foment que ja hi ha seguretat jurídica per a les empreses

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacon, va respondre a Foment que ja hi ha seguretat jurídica a Catalunya per a les empreses i ha reiterat que totes«són benvingudes». Chacón va contestar així el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que la setmana passada va reclamar al Govern fer una declaració «formal i inequívoca descartant accions que contravinguin l'ordenament jurídic actual». Chacon va insistir que «jurídicament hi ha seguretat» i que Catalunya és una «economia oberta». La consellera va rebutjar incentius fiscals i va defensar que la Generalitat vetlla per la competitivitat de les empreses més enllà dels posicionaments polítics.

La consellera va dir que després del trasllat de seus socials d'empreses la tardor del 2017 el que els ha preocupat és que es mantinguessin els llocs de treball i va afirmar: «Nosaltres no hem expulsat ningú».