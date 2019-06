Una crida perquè hi hagi més noies al món tecnològic

La presència de la dona en el sector de la tecnologia va ser un altre dels temes tractats en la jornada eWomana Girona. La directora de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, Maria Àngels Pèlach, va posar sobre la taula la necessitat que hi hagi més noies a les carreres STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

«Aquestes àrees són els factors claus per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible que s'ha marcat l'ONU per al 2030. I no podem permetre que les nenes i les dones no formin part d'aquest disseny del futur», va afirmar de forma contundent Pèlach durant la seva ponència.

La directora de la politècnica va ressaltar les dades que demostren la poca presència femenina a les carreres tecnològiques. El percentatge de dones que entren a estudiar graus i màsters a la UdG és del 57,5% respecte al 42,5% d'homes. En canvi, a la politècnica el percentatge és a l'inrevés. Només un 21% són dones i la resta, un 79%, homes. Aquest biaix de gènere també el trobem en el personal docent investigador i es dona a totes les universitats del món. Una situació que ha millorat respecte fa deu anys, però encara «fa falta talent femení a l'àrea STEM», va afirmar Pèlach.

Davant d'això, la ponent va explicar els àmbits on cal actuar per incrementar la presència de les dones en aquest sector, basant-se en un document de l'ONU. El primer és l'individual, on s'ha de reforçar l'autoconfiança i la motivació de les noies. En l'àmbit familiar, s'ha d'eliminar el concepte erroni que aquestes carreres són per a nois. En el cas de l'escola, s'han de donar els recursos necessaris perquè no s'hagi de demostrar que les dones poden, sinó que sigui una cosa acceptada per tothom. I per últim, s'ha d'actuar sobre la societat, donant més visibilitat a les dones STEM.

La UdG treballa per aconseguir aquest objectiu a través del projecte FEMSTEM. Es tracta d'un programa que duu a terme juntament amb l'Associació FEmEngin, YitG i femmeinline d'acompanyament en forma de mentories i de difusió de les disciplines STEM en l'àmbit de les noies.

Pèlach ha combinat tasques de docència, recerca i gestió dins la universitat. «En el meu cas, no m'he trobat cap sostre de vidre perquè a la universitat no n'hi ha, sinó que hi ha ascensors de vidre que et porten allà on vols», va explicar Pèlach. A ella l'ha portat fins a liderar l'escola politècnica, càrrec que per primera vegada és ocupat per una dona. «Assumir aquest repte va ser una decisió personal molt meditada», va destacar.