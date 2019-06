«No pots adormir-te, perquè si t'atures el negoci se'n ressent»

Es tracta d'una de les quatre botigues de roba per a dona que té fora dels Països Baixos, i l'èxit de la seva peculiar manera d'entendre la moda podria obrir-li encara més portes a Barcelona, on vol establir-se properament. Trees Dijkman va iniciar-se al món de la moda als 17 anys, i el recent pas com a empresària ha estat quasi natural, i ho ha fet creant un nou concepte de compra que inclou servei de cafeteria i fins i tot de perruqueria. Una nova manera d'entendre la moda i d'endinsar-se entre vestidors.

Trees Dijkman va iniciar-se al món de la moda als 17 anys, i el recent pas com a empresària ha estat quasi natural, i ho ha fet creant un nou concepte de compra que inclou servei de cafeteria i fins i tot de perruqueria. Una nova manera d'entendre la moda i d'endinsar-se entre vestidors.



De què tracta el seu concepte de moda?

Es tracta de fer feliç la gent. Vull que tothom que entri a Palazzo Woman se senti millor i les compradores se sentin més boniques i cuidades. Nosaltres adaptem i estilitzem cada cos. No només es podran trobar una copa de cava a botigues com Channel o Gucchi: «Ets important, perquè has comprat roba a Palazzo i també et vull donar una bona sensació, perquè ets la meva reina». Jo vull que tothom tingui a l'abast aquest sentiment amb la clientela del Palazzo.

Va començar al món de la moda amb 17 anys. Ha tingut sempre clar que volia dedicar-se a aquest món?

Sí, és una cosa que sempre he tingut clara. El meu objectiu sempre ha estat fer que la dona se senti més bonica. Vaig anar a una Mode Fashion School a Holanda, i allí havia de fer la meva pròpia roba. Aquesta no era la meva passió. Puc dissenyar, però no és això el que m'apassiona.

És fàcil ser algú al món de la moda?

Has de fer alguna cosa més, no el que fa tothom. Llavors és quan podràs tenir el teu propi espai. Si ho fas amb el cor i amb la teva ànima llavors podràs sobreviure a aquest món.

Vostè ha creat un concepte pioner i innovador de compra. És aquest el seu diferencial d'èxit?

Sí. Però és més que donar una copa de cava. Aquí aconseguim que tothom se senti còmode i benvingut. Quan la dona compra, se sent còmoda perquè els acompanyants poden descansar mentre ella pot comprar tranquila. A Espanya aquest concepte està tenint molt d'èxit. Ens venen molts clients des de Barcelona expressament. I fins i tot de Madrid! Però Girona és una ciutat molt bonica i és per això que vam decidir començar aquí.

Aquest és un concepte molt nou per als gironins. Com han reaccionat?

Els gironins són molt bons compradors. Els negocis que hi ha al carrer han vingut. Són moltes les diferències que tenim, però són molt agradables.

Quan vaig obrir la primera botiga a Països Baixos i vaig importar aquest concepte, la gent no ho entenia. Groningen és una ciutat molt semblant a Girona, i el que està passant ara és el que va passar llavors, ja ho he viscut. I em sento molt còmoda aquí.

Què significa per a vostè l'èxit?

Per mi és escollir el millor que et diu el cor. Has de seguir els teus somnis perquè és la teva passió i, quan la tens i treballes en allò que t'apassiona i estàs ocupat, sempre estàs pensant coses noves. El que ara està bé ja no ho està tant una setmana després. Sempre intentem fer coses noves. Mai dormim, perquè quan et quedes quiet tornes enrere perquè el negoci se'n ressent. Les xarxes socials també són importants. Sempre has d'intentar fer que la gent sigui feliç i ho relacioni amb el teu negoci.

Què li ha ensenyat el fet de posar en marxa un nou negoci?

Al negoci he après a escoltar. En un negoci és essencial saber què vol la gent, ajudar-la i aportar comoditat als clients. Moltes dones són insegures, i sempre aposten pel mateix estil, i nosaltres intentem obrir-les a noves possibilitats que les facin sentir més boniques.

He après que moltes dones se senten insegures amb el seu propi cos, i nosaltres adaptem la roba correcta per a cada cos perquè tothom se senti perfecte. No m'agraden els cànons ni el que està escrit sobre la moda, perquè només resulta vàlid per a uns determinats cossos.

I com a empresària, què ha après?

Que hi ha gent molt gelosa, i que has de guiar-te pel que et digui el teu cor. Per arribar al teu objectiu, et pots trobar un obstacle, i has de trobar una drecera. I per fer-ho has d'escoltar molt i, el que és més important, ser tu mateix i no fer cas de tothom, perquè molta gent et qüestiona el que fas. I al final tot es resumeix a seguir el teu instint, i jo sempre ho he tingut a la sang. Jo faig les coses diferents de la resta perquè és el que em diu el cor.

Què és el més important a tenir en compte en un negoci?

El més important quan ets empresària és saber quin és el teu paper a la teva companyia, ser on toca, que és a primera línia. A l'oficina del pis de dalt o a casa no hi fas res. Has d'escoltar, preguntar i ajudar a qui toca i saber què es cou al teu negoci.

Què troba més a faltar al món de la moda?

Aquest és un sector molt «boig». Tot és fals, perquè tothom vol vendre sense tenir en compte el comprador. Jo vull vendre, però sempre amb honestedat. D'altra banda, no treballo amb proveïdors que treballen amb mans infantils. Tota la roba que tinc està feta a Europa, concretament a Polònia, on els treballadors tenen condicions i salaris dignes.

És fàcil ser creatiu?

De vegades estic desperta durant la nit i se m'acudeixen idees. En aquest negoci cal ser molt creatiu, nosaltres cada dues setmanes tenim roba nova a la botiga. El meu objectiu és establir lligams amb la meva clientela, i vull que tornin. Que trobin un bon servei, oferir-los una tassa de cafè, una copa de cava, i en definitiva contagiar energia a la gent. És molt important.

Es descriu a vostè mateixa com una persona ambiciosa?

Sí, ho soc. Mai dic «no». I tinc un home que em dona suport si tinc dubtes. Quan penso que el que vull és massa llunyà o inabastable, em diu: ho pots fer.