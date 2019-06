Nou de cada deu bombetes usades a les llars espanyoles són de baix consum

Nou de cada deu bombetes, focus o làmpades que fan servir els ciutadans a les seves llars són de baix consum, una xifra que suposa un augment de més de 40 punts percentuals en relació amb l'ús que se'ls donava fa deu anys. Segons un estudi de Simple Lògica, les llars amb totes les seves bombetes de baix consum arriben ja a prop del 70% del total, un percentatge superior en 52 punts al registrat el 2009, quan només era el 17,4%.

La mitjana de bombetes per habitatge és actualment de 16,2 unitats, encara que varia en funció de quin tipus de llar es tracti. Els ciutadans amb rendes de fins a 750 euros només compten amb una mitjana de 13,2 bombetes, mentre que els que cobren més de 2.000 euros mensuals tenen una mitjana de 20,3 bombetes a casa seva.

De forma paral·lela, el nivell d'ingressos dels espanyols també incideix en la proporció de llums de baix consum que tenen a casa seva, ja que només l'1,1% de les rendes mig altes i altes no disposa de cap bombeta de baix consum.

Per contra, el 5,9% de la gent que menys ingressa, aquells per sota dels 750 euros, no té cap bombeta de baix consum en els seus habitatges, un percentatge que també és alt (4,7%) entre els que ingressen entre 751 i 1.250 euros mensuals.

Per comunitats autònomes, els catalans són els que asseguren comptar amb més punts de llum amb bombetes de menor consum, el 75,8% d'ells, davant del 64,8% a Galícia o el 65,6% a Madrid.