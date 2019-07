El preu mitjà de l'habitatge nou creix un 5,1 per cent en un any a Espanya

El preu mitjà de l'habitatge nou a Espanya ha augmentat un 5,1% durant el primer semestre de l'any en relació al juny de 2018: fins als 2.400 euros per metre quadrat construït, tot i que ha moderat el seu ritme de creixement. Segons l'últim informe realitzat per Societat de Taxació, el preu mitjà d'un habitatge tipus de 90 metres quadrats en el conjunt de les capitals de província va ser de 216.000 euros, reduint-se en 1.646 euros de mitjana per metre quadrat a la resta de ciutats, un 2,6% per sobre de juny de l'any passat.

La capital de província amb un preu més car va ser Barcelona, on es paga 4.307 euros el metre quadrat, gairebé el doble de la mitjana estatal, seguida de Sant Sebastià (3.555 euros) i Madrid (3.515 euros). Per contra, Càceres (1.166 euros), Badajoz (1.182 euros) i Ciudad Real (1.200) van presentar el preu més baix.

Per comunitats autònomes, Catalunya (3.829 euros), va ser la més cara, seguida de Madrid (3.515 euros) i País Basc (2.693 euros). A l'altra banda es trobaven Extremadura (1.176 euros), Múrcia (1.238 euros) i la Rioja (1.402 euros).

El nombre d'anys de sou íntegre que un ciutadà necessita destinar per a la compra d'un habitatge de tipus mitjà es va mantenir constant en 7,3 anys en relació a fa un any. Balears, amb 15,8 anys necessaris, és on major esforç es registra, mentre que a La Rioja, amb 4,8 anys, és on menys.

Paral·lelament, l'índex d'Accessibilitat ha disminuït lleugerament en els últims 12 mesos, el que es tradueix en un augment de la capacitat d'endeutament per adquirir un habitatge. En concret, es va situar en 104 punts, dos per sobre d'allò registrat al juny de 2018.

La confiança en l'evolució del sector va retrocedir per cinquè trimestre consecutiu, fins als 55,8 punts, per sobre dels 50 punts, el nivell indicatiu d'una situació en equilibri. Per comunitats, el País Basc (59,8) i València (59,2) van presentar els índexs de confiança més alts.