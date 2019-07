Mor als 86 anys el president del grup Cañigueral, Joan Cañigueral i Isern

Joan Cañigueral i Isern, actual president del Grup Cañigueral i un dels gran industrials de les comarques gironines ha mort avui als 86 anys a Cassà de la Selva. El Consell d'Administració i l'equip de professionals de les empreses del Grup Cañigueral han lamentat profundament la seva pèrdua. La sala de vetlla s'instal·larà al tanatori de Cassà de la Selva demà a partir de les 11 del matí. El funeral tindrà lloc divendres, dia 5 de juliol, a l'Església Parroquial de Cassà de la Selva.

El 1965, juntament amb els seus germans, Candi i Joaquim, va començar a Cassà un negoci familiar en el sector carni. Posteriorment es va constituir la societat Joan Cañigueral SA, com a escorxador, sala de desfer i fàbrica d'embotits. Van impulsar diferents línies de negoci -escorxador, sala d'especejament i fàbrica d'embotits-, que avui segueixen actives.

Un dels punts determinants de la història del grup va ser la constitució, l'any 1969, de Frigorifics Costa Brava, juntament amb dues companyies més. Amb seu a Riudellots de la Selva, s'ha convertit en un referent en la comercialització de carn a tot l'Estat i és la primera companyia en rebre autorització per vendre carn de porcí als Estats Units. El 1989 va néixer Embutidos Monter SL a Sant Jaume de Llierca i durant els anys posteriors el grup va continuar l'expansió amb la compra de diverses plantes (Serinyà, les Planes d'Hostoles, Quart) i l'ampliació de les existents. Fa anys que proveeix la cadena de supermercats Mercadona d'embotits a través de Monter.

La principal companyia del Grup Cañigueral és Frigorífics Costa Brava, situada a Riudellots de la Selva. Hi treballen unes 1.400 persones i disposa d'una superfície útil de 23.000 metres quadrats i una capacitat productiva de més de 3 milions de porcs anuals. Complenten el grup les empreses Coopecarn (carn marinada i congelats, majoritàriament per l'exportació) adquirida l'any 2008 i Far Jamón Serrano (pernil curat).

El grup carni gironí Cañigueral va adquirir el 2016 una planta a Xest (València). Amb aquesta compra, el grup Cañigueral s'expandia fora de les comarques gironines, sumava una plantilla de més de 3.200 empleats i se situava com una de les principals càrnies de l'Estat. Fonts de l'empresa han expressat la seva consternació per la pèrdua de l'actual president.