Mediació al Tribunal Laboral per abordar la fixació del sou del temporer

Els sindicats Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) han enviat aquesta setmana un comunicat en què s'informa que aquest dijous va tenir lloc la mediació al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), a petició de les organitzacions de treballadors, per abordar la fixació del preu hora del peó temporer i l'adequació de les taules salarials del conveni agropecuari de Catalunya. En aquest sentit, les dues organitzacions asseguren en primer lloc que el Tribunal Laboral de Catalunya reconeix que les organitzacions empresarials agràries ja defensaven l'aplicació del salari mínim interprofessional des de la seva entrada en vigor.

Pel que fa a l'adequació de les taules salarials, Unió de Pagesos ha indicat que en la trobada va quedar palès que aquest aspecte ha de ser objecte de la negociació col·lectiva i no de l'àmbit de la conciliació, com la que es va celebrar el dijous. En relació amb l'adequació del preu hora del peó temporer, ambdues parts -el Tribunal Laboral de Catalunya i les organitzacions de treballadors- van subscriure que és de 7,02 euros per hora, incloent-hi en aquest valor el salari base, el prorrateig de les gratificacions extraordinàries, les parts proporcionals dels dissabtes i diumenges i vacances. El preu per hora establert es refereix a la interpretació del conveni col·lectiu vigent (2018) en relació al R.D. 1462/2018. En aquest sentit, tant UP com JARC informen que cal recordar que les organitzacions empresarials agràries defensen l'aplicació des del començament del salari mínim de 7,02 euros per hora. Fa uns dies Diari de Girona va publicar que també Afrucat volia saber si s'està complint o no la llei en el salari dels treballadors eventuals a les centrals.