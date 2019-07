Solvia ven 240 pisos amb preus un 65% inferior de la mitjana

La firma immobiliària Solvia ha posat en marxa una campanya de «rebaixes» amb 240 pisos amb un cost mitjà de 702 euros per metre quadrat, un 65% més barat del preu mitjà a Catalunya, situat en 2.019 euros per metre quadrat, segons dades del Ministeri de Foment. Els immobles residencials seleccionats per tot el territori català compten amb una superfície mitjana de 87 metres quadrats, dos dormitoris i un preu màxim de 120.000 euros i una mitjana de 61.100 euros.

Les comunitats autònomes amb més habitatges «amb descomptes» són el País Valencià (600) i Andalusia (500). Per preu, a Castella la Manxa, Castella i Lleó i Múrcia són les regions on s'ofereix un preu més assequible, per sota de 55.000 euros de mitjana.