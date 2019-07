Un total de 205 societats mercantils es van dissoldre al maig a Catalunya

Un total de 205 societats mercantils es van dissoldre a Catalunya el maig passat, un 60,2% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La taxa està per sobre de l'estatal, que es va situar en un 6,9%, amb 1.629 empreses dissoltes.

D'altra banda, a Catalunya es van crear 1.870 noves societats, un 14,4% més que fa un any. Catalunya es va situar com la tercera comunitat pel que fa al nombre de societats dissoltes, per darrera de Madrid (489) i Andalusia (219). Del total de dissoltes a Catalunya, 98 ho van fer voluntàriament, 65 per fusió i 42 per altres motius.

El nombre de noves societats mercantils a Espanya va baixar un 2,8% el mes de maig passat respecte al mateix mes de 2018, fins a sumar 8.583 empreses, al mateix temps que les dissolucions empresarials es van incrementar un 6,9%, fins a totalitzar 1.629. Amb la reculada de maig, la creació d'empreses encadena dos mesos consecutius de reculades interanuals després que a l'abril baixés un 1,5%.