Obert el període per a les persones que volen organitzar activitats en la Setmana Bio 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) apunta que al llarg d'aquest darrer quart de segle el sector ecològic a Catalunya ha mantingut una trajectòria sempre creixent i ha mostrat un dinamisme i una capacitat d'innovació contínua. Del 1995 al 2018, la superfície certificada en producció ecològica s'ha multiplicat per 42 i ha passat de les 5.000 a les 210.000 hectàrees. Per continuar fomentant la producció ecològica, del 19 al 27 d'octubre se celebrarà la setena edició de la Setmana Bio per a l'alimentació ecològica, un esdeveniment impulsat pels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Educació, i Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb l'Associació Vida Sana. El DARP va informar que del 26 de juny al 30 de setembre, les persones interessades en organitzar activitats poden introduir les seves propostes al web setmanabio.cat.

Les persones i entitats interessades en l'alimentació ecològica poden organitzar activitats per a nodrir el programa de la Setmana Bio i donar-se a conèixer entre la població, sempre dins de l'objectiu global d'informar i difondre la producció i l'alimentació ecològica. En aquest sentit, el DARP apunta que les activitats del programa s'agrupen en 5 famílies: visites a operadors ecològics; activitats comercials; activitats de divulgació; activitats gastronòmiques i la «Setmana Bio a l'Escola».



L'objectiu de l'esdeveniment

Agricultura destaca que l'objectiu de la Setmana Bio és que els productors i elaboradors de productes ecològics, entitats i organitzacions interessades, administracions locals, escoles i centres docents, biblioteques, restaurants, minoristes, grans superfícies, entre altres establiments o negocis, puguin organitzar aquella activitat que millor s'adeqüi a les seves necessitats i als objectius generals de la Setmana Bio i mostrar-la en el marc de l'esdeveniment.



«Setmana Bio a l'Escola»

Totes les activitats relacionades amb la comunitat educativa s'agruparan en la «Setmana Bio a l'escola», que té l'objectiu de donar a conèixer la producció agrària i l'alimentació ecològica a la comunitat educativa, tant a l'alumnat com a les famílies. Durant la Setmana Bio també es lliuraran els guardons del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica de l'edició d'enguany. Agricultura ressalta que la Setmana Bio disposa d'una plataforma web, setmanabio.cat, que permet la gestió i difusió del projecte.