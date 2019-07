Els treballadors de Selvafil mantindran aturades parcials fins al setembre per la calor

Els treballadors de l'empresa Selvafil de Maçanet de la Selva van decidir ahir que mantindran les aturades parcials fins al mes de setembre si la direcció no resol el problema amb les altes temperatures que pateix la plantilla a l'interior de la fàbrica. A partir d'ara, les aturades seran d'una hora a la setmana per cada torn (una al matí i una altra a la tarda). El dijous van començar la primera vaga parcial de mitja hora que es va mantenir cada dia fins dissabte.

En paral·lel a les protestes, el sindicat majoritari en el comitè d'empresa, USOC, demanarà una reunió amb el Departament de Treball per tractar la problemàtica. També vol saber si els inspectors de treball han visitat la factoria i quines mesures han pres.

L'empresa Selvafil de Maçanet de la Selva repetirà la vaga parcial cada setmana fins al setembre si la direcció no aconsegueix baixar les altes temperatures que pateixen els treballadors a l'interior de la planta. Aquest dilluns la plantilla ha celebrat dues assemblees –una per al torn de matins i una altra per al de tardes- per decidir quins passos seguien després de tres dies fent aturades de mitja hora cada torn.

Els treballadors han optat majoritàriament per mantenir aquestes aturades, però seran més espaiades en el temps. En aquest cas es faran un dia a la setmana i duraran una hora. Les mobilitzacions seguiran fins al mes de setembre.

L'objectiu és aconseguir que la direcció de l'empresa doni un temps de descans als treballadors per tal que puguin hidratar-se i descansar de les altes temperatures que es generen aquests dies a l'interior de la fàbrica. El comitè d'empresa ho veu com una solució d'emergència mentre la direcció no afronta la inversió de climatitzar la planta.

De moment, la única opció que els ha donat l'empresa és que parin deu minuts i posteriorment els recuperin o bé que es reparteixin en dos torns els vint minuts de descans que tenen per menjar un entrepà. Els sindicats ja s'han mostrat contraris a aquestes mesures.

A banda, el sindicat majoritari en el comitè d'empresa, USOC, demanarà reunir-se amb el Departament de Treball per afrontar el problema. "Creiem que és suficientment greu com perquè hi intercedeixi el Govern", ha detallat el responsable d'indústria del sindicat, Juan José Rodríguez.

A més, el sindicat també es vol reunir amb els responsables d'Inspecció de Treball de Catalunya per saber si estan al cas del problema. Rodríguez vol saber si els inspectors han trepitjat la fàbrica arran de la polèmica de les altes temperatures que hi ha a l'interior i, si ho han fet, quines mesures han pres.

La tercera línia que mantindrà el comitè és seguir parlant amb la direcció per tal d'aconseguir allò que reclamen amb les aturades parcials: un temps de descans pels treballadors per recuperar-se de la calor sense que l'hagin de recuperar i que afrontin la inversió corresponent a la climatització de les sales.



Un 85% de seguiment de les primeres aturades

Les vagues parcials dels treballadors de Selvafil van començar el dijous amb mitja hora d'aturada en la producció al migdia i mitja hora més a la tarda. Segons els sindicats, aquesta primera jornada de protesta va aconseguir el recolzament del 85% de la plantilla. Les vagues es van mantenir el divendres i el dissabte a l'espera de veure si la direcció reaccionava.

En vistes que no hi havia cap acord, els sindicats van convocar dues assemblees per aquest dilluns per decidir com es mantenia la mobilització. Les protestes dels treballadors arriben després que més d'una persona ja hagi patit un cop de calor durant la seva feina. El motiu és que a sobre de les altes temperatures que hi ha a l'exterior, cal sumar-hi la calor que desprenen les màquines que hi ha a la factoria.

Selvafil, situada al polígon industrial Puigtió de Maçanet de la Selva, està especialitzada a fabricar filats tècnics. Entre d'altres, aquestes fibres s'utilitzen per a teixits ignífugs o la indústria de l'automoció i l'aeronàutica. De la factoria, però, també en surten fils per a cosir o per a la fabricació de tendals.