Brussel·les investiga Amazon per possible abús amb les dades de clients i proveïdors

La Comissió Europea (CE) va anunciar aquest dimecres que ha obert una recerca preliminar contra la multinacional nord-americana de la venda en internet Amazon per presumptes pràctiques contràries a la competència.

Brussel·les sospita que la signatura de Seattle, que funciona com a venedor en línia però també ofereix la seva plataforma com a aparador i mercat per a comerciants independents, recopila i utilitza "informació confidencial competitiva" d'aquests.

"El comerç electrònic ha impulsat la competència en el comerç al detall i ha ampliat les oportunitats d'elecció i reduït els preus. Hem d'assegurar-nos que les grans plataformes en línia no eliminin aquests beneficis en participar en un comportament anticompetitiu", va declarar en un comunicat la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager.

L'eurocomisaria va agregar que ha decidit "analitzar molt de prop les pràctiques comercials d'Amazon i la seva doble funció com a mercat i detallista per a veure si l'empresa compleix amb les normes de competència de la Unió Europea (UE)".

D'una banda, la Comissió Europea investigarà els acords d'Amazon que permeten a la divisió al detall de la botiga en línia fundada per l'empresari Jeff Bezos "analitzar i utilitzar les dades de venedors tercers" i, en particular, investigarà si la signatura estatunidenca ha utilitzat, com a venedor, dades obtingudes d'altres comerciants que operen en la seva plataforma de manera que afecti la competència.

D'altra banda, Brussel·les indagarà sobre el paper que exerceixen les dades de venedors tercers alhora que Amazon els concedeixi accés al "carret de compra" (Buy Box) de la seva pàgina web, és a dir, que els seus productes puguin passar directament a la cistella del client amb un sol "click".

Si la Comissió Europea confirma les seves sospites, Amazon estaria violant les normes europees sobre acords anticompetitius entre empreses i les relatives a abús de posició dominant.

Brussel·les obrirà una recerca en profunditat sobre aquests aspectes, si bé la CE va subratllar que "l'obertura d'un procediment de recerca formal no prejutja el seu resultat".

No hi ha una data límit per a concloure la recerca, la durada de la qual estarà determinada per la complexitat de l'assumpte, el grau de cooperació de les parts implicades amb la Comissió Europea i l'exercici del dret a la defensa.

Brussel·les ja ha informat del procediment tant a les autoritats nord-americanes competents com a Amazon, empresa que en 2018 va triplicar els seus beneficis respecte a l'any anterior, fins a aconseguir els 10.073 milions de dòlars nets, i que ha anunciat que cooperarà amb l'Executiu comunitari.