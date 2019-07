Naturgy retorna a beneficis i obté 592 milions d'euros fins al juny

La multinacional energètica Naturgy va guanyar 592 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, davant les pèrdues de 3.281 milions registrades durant el mateix període del 2018, i ha advertit que està disposada a recórrer a la via judicial davant les retallades a la distribució de gas anunciats per la CNMC.

La companyia que presideix Francisco Reynés va dur a terme l'any passat una depreciació d'actius de generació d'electricitat que va fer que tanqués el primer semestre del 2018 amb aquestes voluminoses pèrdues, però en aquest primer semestre del 2019 ja ha registrat de nou beneficis.

La multinacional va precisar que, en termes ordinaris, Naturgy hauria guanyat 692 milions fins al juny, un 30% més que els primers sis mesos del 2018, com a conseqüència de la millora de l'activitat i de les menors amortitzacions.

Durant el primer semestre de l'any, Naturgy va compensar amb el negoci exterior la falta de creixement de la distribució a Espanya, l'alentiment dels negocis liberalitzats i la climatologia suau que es va donar a Espanya durant aquest període.

D'altra banda, Reynés es va referir a les retallades plantejades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per advertir que contemplarà totes les alternatives judicials al seu abast per oposar-se a aquesta proposta.

A curt termini, això no obstant, Naturgy està centrada en l'elaboració de les al·legacions als esborranys de les circulars de distribució de gas i electricitat que la CNMC va presentar recentment.

Durant una conferència amb analistes, l'executiu va explicar que la proposta de la CNMC suposa un «canvi de model abrupte» en el negoci de la distribució de gas, i va afegir que per això Naturgy analitzarà «totes les diferents alternatives de negoci» per a Nedgia, la seva filial de distribució de gas.

Reynés va comentar que no podia oferir una estimació econòmica de la incidència dels plantejaments de la CNMC sobre el negoci de Naturgy, atès que només es tracta per ara d'una proposta anunciada. Això no obstant, el directiu sí que va dir que la retallada a la retribució del gas plantejat per la CNMC «desincentiva» l'expansió de les xarxes de gas, genera «incertesa» i ofereix una remuneració «insuficient» per prestar aquest servei.

Com a conseqüència d'aquesta proposta, Naturgy va anunciar el 10 de juliol que paralitzava de forma temporal les inversions en noves xarxes de gas a Espanya, encara que Reynés va remarcar que se seguirà invertint en manteniment.