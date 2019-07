Els bancs han remès 16.187 hipoteques als notaris amb l'entrada en vigor de la nova llei

Els bancs han remès un total de 16.187 operacions hipotecàries des del passat 6 de juny, quan va entrar en vigor la nova llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, fins divendres passat, segons dades del Consell General del Notariat (CGN). «En línies generals, el treball de les entitats està sent molt correcte i de gran intensitat, el que es demostra en el petit i fins i tot residual percentatge d'esmenes requerides pels notaris», van explicar fonts del Consell General del Notariat.

No obstant això, el Col·legi Notarial de Madrid sí que ha llançat un toc d'atenció a les petites entitats, ja que considera que algunes estan simplificant els seus procediments, quelcom que provoca que estiguin sent menys transparents. Amb tot, van destacar que la tasca de depuració dels notaris corregeix amb «gran celeritat» els errors o les omissions que hi pugui haver.

En cas que hi hagi alguna esmena, el banc rep immediatament una notificació. «És un procés àgil i ràpid de connexió», van assenyalar les mateixes fonts, tot afegint que en la majoria dels casos fan referència a la manca d'algun document o al fet que el ciutadà no està d'acord amb alguna condició. En aquest últim cas, el client acudiria al banc per renegociar o, en cas contrari, per no seguir endavant.

La poca experiència acumulada fins ara pel que fa als canvis durant aquesta fase prèvia a la contractació d'aquest tipus de préstecs, que segueix un procés «molt normal», demostra fins i tot que els ciutadans estan més interessats a conèixer en detall el contingut del projecte de la hipoteca i fins i tot fan ús del dret que tenen per elegir el notari que els sembli més convenient.

Un cop un ciutadà decideix contractar una hipoteca amb el seu banc, l'entitat ha de trametre tota la documentació a la plataforma notarial. Elegit el notari per part del ciutadà, el funcionari ha de verificar que està completa i així donar llum verd per a continuar amb el procés de contractació.

Posteriorment, es fixa una data en la qual es reuneix el prestatari amb el notari, on se li explicarà de forma adequada tota la documentació, se li aclariran dubtes i se li realitzarà un test. En cas que no hi hagi res a esmenar, el notari aixeca acta per poder procedir a la signatura de la corresponent hipoteca.



Tres condicions

Fonts del Consell General del Notariat, a la plataforma del qual està connectat ja pràcticament la totalitat del sector a falta només d'algunes entitats molt petites que tenen com a límit el proper dimecres 31 de juliol per acoblar-se, van recordar que la nova llei hipotecària requereix que la seu electrònica notarial compleixi tres condicions.

En primer lloc, aquesta seu electrònica ha de permetre als notaris la comprovació fefaent de la data i el contingut de la documentació lliurada als prestataris, complint-se els terminis establerts de reflexió.

De la mateixa manera, no pot ocasionar cap cost als ciutadans, ja que la llei estableix que aquest servei ha de ser gratuït. En tercer i últim lloc, ha de garantir que els consumidors triïn el notari que prefereixin, pel fet que és un dret i una obligació.