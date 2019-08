The Banker premia els caixers de reconeixement facial de CaixaBank

La revista britànica The Banker ha premiat els caixers de reconeixement facial de CaixaBank com el millor projecte tecnològic de l'any en els guardons The Banker Tech Projects Awards 2019, que reconeixen els millors projectes d'innovació i transformació digital d'entitats financeres. Els caixers amb reconeixement facial, pioners a nivell mundial segons CaixaBank, identifiquen l'usuari a través de la càmera del terminal, equipada amb un sistema de 16.000 punts que valida la cara del client de forma «totalment segura», i li permet operar al caixer sense necessitat d'usar el PIN. Aquest premi se suma als reconeixements que CaixaBank ha aconseguit en edicions anteriors.