Els pilots irlandesos de Ryanair aniran a la vaga si no s'accepten les propostes

Els pilots irlandesos de Ryanair han donat suport, amb un 94% dels vots a favor, convocar una vaga en el cas que l'aerolínia irlandesa no accepti les seves propostes abans del dilluns 12 d'agost, mobilització que serà registrada la setmana que ve, seguint la normativa, de manera que les aturades es produiran aquest mateix mes.

L'anunci es produeix enmig dels contactes entre la companyia i els representants sindicals i en el marc dels ajustos i possibles acomiadaments avançats per la companyia irlandesa per després de l'estiu.

L'Associació de Pilots d'Aerolínies Irlandeses (Ialpa) i el sindicat Fórsa reclamen des de març una reforma salarial que creï una estructura salarial d'acord amb el sector, ja que la situació financera de la companyia és «saludable» i li permet recompensar els seus pilots.

El secretari general adjunt de Fórsa, Ian McDonnell, ha indicat que la vaga podria evitar-se si la gerència de l'aerolínia participés de «manera professional i constructiva» en les converses i ha acusat l'empresa de tàctiques dilatòries en les negociacions.

Els gairebé 180 pilots de Ryanair que treballen directament a Irlanda i que són membres de Ialpa van poder participar en la votació, si bé els empleats subcontractats no van participar en la votació. Forsa va dir que no farà més comentaris abans de la setmana que, per tal de donar espai a la gerència per respondre al seu reclam.

A Espanya, la secció sindical del sindicat espanyol de pilots de línies aèries (SEPLA) a Ryanair farà una votació entre els seus afiliats per consultar si volen realitzar mobilitzacions en resposta a l'amenaça d'acomiadar 100 pilots que va fer la companyia, tot i que encara sense data. A més, la British Airline Pilots Association (Balpa), sindicat que defensa els interessos dels pilots britànics de Ryanair, ha convocat jornades de vaga per aquest mes.