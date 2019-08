Les sicav de les grans fortunes a Espanya guanyen un 5% de mitjana

Les societats d'inversió de capital variable (sicav) espanyoles de les grans fortunes han obtingut rendibilitats positives al primer semestre de l'any, amb un rendiment mitjà del 5%, segons les dades de VDOS. Les sicav Gesprisa i Herprisa, vehicles d'inversió del fundador de Pronovias, Alberto Palatchi, es troben entre les més rendibles amb més d'un 17% acumulat fins al juliol, segons les dades remeses a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Les accions d'Airbus, Alphabet i Apple són tres dels valors més repetits i que més han impulsat els beneficis en aquestes eines d'inversió de grans patrimonis i es troben, a més de les esmentades Gesprisa i Herprisa, a les sicav d'Alicia Koplowitz (Morinvest) , la família March (Torrenova) i Juan Abelló (Arbarín), entre d'altres.

Entre els valors espanyols, Repsol ha estat una de les noves apostes de Morinvest -que ha entrat amb 2,2 milions d'euros entre accions i drets- i Arbarin. En canvi, el fullet remès per Gesprisa inclou Repsol entre els valors amb les menors rendibilitats al final del semestre.



Tres-cents milions de patrimoni

Gesprisa acumula una rendibilitat del 17,19% al primer semestre i el seu patrimoni frega els 353 milions d'euros, alhora que Herprisa, una altra sicav participada per Palatchi, acumula una rendibilitat del 17,29% al primer semestre i el seu patrimoni supera els 319 milions d'euros a finals del període.

Durant els sis primers mesos de l'any, ambdues sicav gestionades per Santander Private Banking, que tenen gairebé el 90% del patrimoni en renda variable en directe, han destacat les rendibilitats obtingudes per Airbus, Microsoft, Apple i Bank of America.

Entre les sicav amb major rendibilitat acumulada destaca Lierde, vinculada amb l'expresident de Telefónica César Alierta, que va obtenir el 13,7% al primer semestre amb un patrimoni de 282 milions d'euros. Aquesta societat d'inversió, fins ara gestionada per Urquijo, ha passat a estar gestionada per Augustus Capital AM al primer semestre.

Per la seva banda, Arbarin, la sicav de Juan Abelló (d'Alcaliber), que té un patrimoni de 192,6 milions d'euros, dels quals el 80% està invertit en renda variable, va obtenir una rendibilitat del 10,36% al primer semestre.

La sicav de Sandra Ortega, la filla del magnat d'Inditex, ha obtingut una rendibilitat acumulada del 5,7% al primer semestre de l'any, amb un patrimoni de 300 milions d'euros.