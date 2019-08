L'IPC creix dues dècimes al juliol a Girona i se situa en el 0,5% anual

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a les comarques de Girona durant el juliol va pujar dues dècimes i es va situar en el 0,5%, segons va informar aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera se situa tres dècimes per sota de la mitjana catalana, que va ser del 0,8%. Pel que fa a la variació mensual, va ser del -0,4%. Per categories, els aliments i les begudes no alcohòliques van augmentar un 1,8% i els restaurants i els hotels ho van fer en un 2%, mentre que es van registrar descensos en habitatges i subministraments, amb un 1,3%, i en oci i cultura (-1,5%).

Pel que fa a Catalunya durant el mes de juliol, l'IPC va pujar una dècima respecte al del juny i es va situar en el 0,8%. D'aquesta manera, repunta una dècima després que, amb un 0,7%, al juny mantingués la tendència a la baixa i marqués la taxa més baixa des del setembre del 2016. La variació mensual va ser del -0,5%.

A l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC també va augmentar una dècima i va passar del 0,4% del juny al 0,5% al juliol per l'augment dels preus en l'alimentació i les begudes no alcohòliques, amb variacions del 0,9%, i el transport, que va pujar 0,5 dècimes, per l'increment de preus dels carburants davant el descens de l'any passat.

És la segona vegada des del mes de gener del 2018 que l'IPC se situa per sota de l'1%, després que aleshores fos del 0,9% i el mes passat es moderés fins al 0,7%, la taxa més baixa des del 2016. A més, respecte al conjunt de l'Estat, és tres dècimes superior, ja que la mitjana es va situar en el 0,5%.

A Catalunya, els augments més destacats s'han produït en la categoria de restaurants i hotels (+2,3%), aliments i begudes no alcohòliques (+1,7%) i a l'ensenyament (+1,2%). També s'han produït increments en el calçat i les seves reparacions (+1,6%) i els serveis postals (4,8%). En canvi, cauen en l'habitatge (-1,2%) però pugen en el lloguer (+1,8%). Un altre descens rellevant ha estat el dels preus relacionats amb l'electricitat i el gas, amb un -5,2%.

D'entre els aliments, destaquen els increments en el pa (+2,5%), la carn de porcí (+4,1%), el peix fresc (+4,6%) i les patates i els seus preparats (+11,2%). En canvi, cauen en els olis i grasses (-11,9%).

Per demarcacions, a les de Barcelona i Lleida es va situar en el 0,9%, mentre que a les de Girona es va situar en el 0,5% i a la de Tarragona al 0,2%.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC va créixer en 11 comunitats al juliol respecte al juny i es va mantenir en les sis restants. Els majors increments s'han produït a les Illes Balears, a les Illes Canàries, Castella-la Manxa, Galícia, la Regió de Múrcia i Castella i Lleó, amb increments de dues dècimes.

A propòsit de la capacitat adquisitiva, CCOO afirma que hi ha un elevat percentatge de treballadors del sector privat «molt per sota» de les recomanacions, i com a dada aporta que el 28% té pactades pujades salarials que no superen l'1,5%. Només el 37% dels assalariats té pactades pujades superiors al 2%.