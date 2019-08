Joaquim Albertí SA i Costa Food Group ajuden a impulsar la venda de xoriço espanyol

El Consorci del Xoriço Espanyol, associació voluntària que agrupa companyies del sector carni espanyol, va tancar el primer semestre de 2019 amb més d'un milió de quilos etiquetats amb el segell del CChE. Aquesta producció coincideix amb l'entrada aquest any de dues empreses gironines: Joaquim Albertí SA de Campllong (la Selva / Carsodo), i Costa Food Group (entre els quals hi ha la gironina Casademont).

L'associació espera superar al tancament del 2019 els 2,3 milions de quilograms etiquetats, superant la xifra de l'any passat, que va ser de 2,23 milions de quilograms de producte etiquetat.

El Consorci del Xoriço Espanyol continua amb la promoció del producte en mercats internacionals avalant «la qualitat i valors de la marca: tradició, autenticitat i origen».

A més, per cinquè any consecutiu, l'associació afirma que ICEX Espanya Exportació i Inversions segueix confiant en el Consorci del Xoriço Espanyol per representar aquest producte en els mercats exteriors i s'ha tancat de nou un Pla Sectorial en col·laboració amb aquesta entitat.

Com en l'any anterior, els principals països on s'ha exportat xoriço etiquetat sota el segell del Consorci del Xoriço Espanyol són Regne Unit, França, Alemanya, Canadà i Bèlgica.

Segons el Consorci del Xoriço Espanyol, l'evolució de les exportacions en aquests països pel que fa a etapes anteriors segueix reflectint creixement constant, i es consolida així el valor dels productes i el d'hàbits de compra dels consumidors europeus.