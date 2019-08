Els viticultors del Penedès mantenen la vaga per la caiguda del preu del raïm

Malgrat que no ha servit per desconvocar la vaga dels viticultors del Penedès del pròxim 5 de setembre, la reunió que el sector ha celebrat aquest dijous a Vilafranca del Penedès amb la mediació de la Generalitat ha deixat bon gust de boca entre els assistents. Tot i mantenir les protestes per la caiguda del preu del raïm -un 30% respecte a la verema anterior-, els pagesos han coincidit amb els grans productors que la crisi actual és fruit d'un desequilibri entre l'oferta i la demanda «que és culpa de tots» i que caldrà treballar plegats per trobar una solució de futur. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha celebrat que la trobada ha servit de punt d'inflexió perquè tots els agents «han coincidit en el diagnòstic i en la necessitat d'unir esforços».

«Avui no es tractava de mercadejar amb els preus i sí d'aconseguir el compromís de tots els agents amb el territori», ha afegit Jordà. Viticultors i grans productors, altra vegada amb la mediació de la Generalitat, s'han emplaçat a una nova reunió després de la verema, convocada per al novembre, amb la voluntat d'equilibrar oferta i demanda per garantir el futur del sector.

La reunió, que s'ha celebrat a la seu de l'INCAVI a Vilafranca del Penedès, ha estat presidida per la consellera d'Agricultura i el director general de l'INCAVI, Salvador Puig, i ha comptat amb la participació dels tres sindicats convocants de la vaga general del pròxim 5 de setembre –Unió de Pagesos, JARC i l'Associació de Viticultors-, representants de Freixenet, Codorniu i Vallformosa, i de diverses cooperatives.

A la sortida de la trobada, tots els participants s'han mostrat «prudentment satisfets» perquè ha servit per «fer un diagnòstic comú» i per posar sobre la taula que l'única manera de tirar endavant i garantir el futur del sector passa per «treballar tots plegats» perquè situacions com les viscudes aquest any no es tornin a produir.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha posat en valor que entre els assistents «ha vist compromís amb el territori» i que coincidir en els mals del sector és la millor manera i el primer pas per solucionar-los. Uns mals, ha afegit, que són «una mica culpa de tots». També ha anunciat que té prevista una reunió amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, on li reclamarà «corresponsabilitat» per les autoritzacions per plantar més hectàrees de vinya.



«Un canvi de paradigma»

Jordà ha reconegut que el futur del sector del cava al Penedès és incert en les actuals circumstàncies i que per garantir-lo cal «un canvi de paradigma» que s'ha de fer «endreçant la DO Cava» i donant suport al pla estratègic del sector en què s'està treballant. Per la seva banda, els viticultors, tot i mantenir de manera «simbòlica» la vaga del pròxim 5 de setembre, quan aturaran la verema i bloquejaran els accessos als cellers en protesta pels 30 cèntims el quilo de raïms que els volen pagar els grans cellers, han sortit de la reunió «esperançats» que serveixi de «punt d'inflexió» per «sacsejar el sector i entendre que s'ha d'anar tots junts».

Isabel Vidal, del sindicat JARC, ha lamentat els preus que rebran pel seu raïm en aquesta collita, però ha reconegut que «no es pot arreglar en una sola verema el que porta molts anys espatllat». És per això que ha fet una crida al conjunt del sector a ser «valent» per utilitzar les eines que ofereix la DO Cava per lluitar contra el desequilibri entre l'oferta i la demanda.