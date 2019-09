Multen Google amb 170 milions per violar la privacitat dels menors a YouTube

Google ha acceptat pagar una multa rècord de 170 milions de dòlars, uns 155 milions d'euros, per haver recopilat il·legalment a través de YouTube informació de nens de fins a 13 anys sense el consentiment dels seus pares, per després publicar anuncis dirigits a ells. La multa arriba arran d'una investigació de la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units i la fiscal general de Nova York, que acusen Google i YouTube de violar la llei de protecció de privacitat infantil a Internet. En base a l'acord amb Google, ara YouTube identificarà clarament el contingut dirigit a menors i limitarà les dades que recopila de qualsevol persona que mira aquests continguts, independentment de la seva edat. En un comunicat, la fiscal de Nova York ha destacat que Google i YouTube «monitorejaven, rastrejaven i publicaven anuncis dirigits a nens petits només per mantenir els dòlars publicitaris».

Per la seva banda, YouTube ha assegurat que amb els canvis que introduirà a partir d'ara deixarà d'emetre «anuncis personalitzats» en el contingut infantil i deixarà d'oferir l'opció de fer comentaris o rebre notificacions en aquests espais.