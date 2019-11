Idiomes i borses de treball compartides, claus per a la mobilitat transpirinenca

La coordinació de borses de treball i més formació bilingüe són algunes de les accions que es desprenen de l'estudi sobre les oportunitats de la mobilitat laboral dels joves en el territori transfronterer pirinenc. L'estudi, que es va presentar ahir a Girona, s'emmarca dins del projecte europeu Trampoline, que fomenta la formació i la mobilitat dels joves en el territori dels Pirineus entre Catalunya, Aragó, Andorra i Occitània, i que s'inclou dins del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra. La directora general de Joventut de la Generalitat, Laia Girós, i el director de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, el van presentar ahir i fa una radiografia per analitzar les oportunitats de què disposen les persones joves per aconseguir una primera ocupació i per detectar oportunitats.



Relacionar projectes

Les conclusions subratllen la necessitat de relacionar més estretament els projectes de mobilitat transfronterera amb les estratègies de desenvolupament local per contrarestar el despoblament que pateixen alguns dels pobles situats a la frontera. Moltes vegades el despoblament, va subratllar Poch «és conseqüència de la concentració de talent i activitat econòmica a les grans ciutats, una tendència que cal contrarestar amb noves estratègies».

Les accions que proposa l'estudi són per exempler reforçar els lligams entre centres de formació, serveis d'ocupació i serveis de mobilitat per tal d'aconseguir més impacte dels programes de foment de mobilitat. També s'aposta per reforçar el treball en xaxa entre tots els agents implicats, així com dels diferents projectes i crear recursos per facilitat la mobilitat com ara un mapa de recursos transfronterers o la coordinació de borses de treball. Per últim, l'estudi proposa promoure l'aprenentatge d'idiomes veïns, programes de formació bilingües i programes de formació compartida transfronterera relacionades amb demandes de sectors econòmics. «La constitució de la xarxa transfronterera fa més fàcil la mobilitat laboral dels joves d'ambdues bandes de la frontera», va explicar Laia Girós.