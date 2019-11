Una plataforma digital de la moda implantada a Girona, premi E-TECH

L'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (Aenteg) va celebrar ahir, a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat, a Girona, la gala dels Premis E-TECH, que guardonen les millors iniciatives en noves tecnologies de la província de Girona. Es van lliurar un total de 10 premis.

El premi a la trajectòria de l'empresa TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) va recaure en Launchmetrics, plataforma de màrqueting i anàlisi de dades especialitzada en el sector de la moda, implantada a Girona, Madrid, Nova York, Milà, París, Londres, Munich, Tòquio i Craiova (Romania). A la cartera de clients de Launchmetrics hi figuren marques internacionals com Burberry, Tiffany&Co, Gucci i Dior. El premi a l'empresa tecnològica emergent va ser per a Car by Car, dedicada a posar en contacte persones que volen compartir places d'aparcament, mentre que en l'àmbit de Recerca i Innovació el reconeixement de la patronal gironina d'empreses de tecnologia va ser per a GoodCut, firma biotecnològica assentada al Parc Científic i Tecnològic de la Universistat de Girona i que es dedica a la investigació de sistemes no invasius de suport al diagnòstic i tractament de malalties digestives basats en la microbiota intestinal.

El premi a la millor iniciativa de màrqueting digital va ser per a la campanya Moute-pel Mar!, vinculat a una app que promou la defensa del fons marí; el premi a l'aplicació de tecnologia a l'empresa, per a DMRI/Megatró Grup, que permet fer un seguiment digital del transport d'animals en empreses del sector porcí, mentre que la millor gestió en llengua i comunicació va ser per a Clockio, empresa amb seu a Figueres que ha creat una plataforma online que permet a les empreses fer el control presencial dels treballadors d'una forma ràpida i segura.

Per votació popular, els E-TECH 2019 van reconèixer la feina de Femme Inline, associació nascuda a Girona que té per objectiu promoure el reconeixement del paper de les dones en l'àmbit tecnològic, de l'Ajuntament d'Olot, per una campanya institucional a favor de la digitalització del petit comerç, i Strip Marvel, el canal amb més de mig milió de subscriptors en què el còmic Dani Lagi (Daniel Priego) parla de cinema, sèries i còmics.



Partal, premi honorífic

En l'edició d'enguany, els E-TECH van premiar la trajectòria professional del periodista valencià Vicent Partal, fundador de Vilaweb i mereixedor del premi honorífic. L'any 1994 va crear el primer sistema informatiu a internet en català El Temps Online. També va ser l'impusor d'Infopista.