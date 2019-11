La revolució digital centrarà la jornada per a empresaris Reinventa't a Girona

La jornada empresarial Reiventa't d'aquest 2019 es centrarà en la revolució digital i tecnològica per "fer reflexionar" a directius sobre la direcció que prendrà el sector i també la societat en els propers anys. La jornada es farà el proper 26 de novembre al Palau de Congressos de Girona i reunirà unes 500 persones. Com a novetat, aquest any es crearan vuit grups de treball per poder tractar més concretament alguns dels reptes empresarials que arribaran properament, com ara nois models de transparència, ètica i seguretat. El director general de l'Associació Espanyola de Directius (AED), Xavier Gangonells, ha destacat que "els empresaris i directius han de contribuir positivament" als canvis digitals i tecnològics.

Gangonells ha afirmat que "els empresaris han de fer front a la quarta revolució industrial" a causa dels nombrosos canvis que està implicant la digitalització de les empreses i les noves possibilitats tecnològiques. De fet, el director de l'AED ha afirmat que aquesta revolució "afectarà a tots els públics", més enllà del món productiu.

Per això creu que és un moment per "reflexionar" i ajudar als empresaris a l'hora d'adaptar-se a les novetats. De fet, el director general de l'associació d'empresaris creu que "mai hi ha hagut un moment amb tantes oportunitats i tants perills a la vegada", ja que la digitalització comporta que "els directius hagin de reiventar els seus models i pautes".

El programa de les jornades arrencarà amb quatre ponències sobre sostenibilitat, tecnologia, ètica i treball. Quatre eixos que segons Gongonells marcaran "els grans canvis" que viuran les empreses durant la propera dècada. De fet, el director de l'AED creu que són àmbits que "tenen a veure amb la gestió de les empreses" i que seran part del "canvi social" que implicarà la digitalització.

A partir d'aquí, el públic es distribuirà en "vuit grups de treball" centrats en "diferents competències", com ara la gestió d'equips, la comunicació, el pensament integrador o l'analítica de decisions. Xavier Gongonells ha afirmat que aquests grups serviran per "posar llums llargues i veure què ens espera" de manera "més focalitzada" segons cada grup.

Posteriorment els grups en tornaran a reunir a la Sala Montsalvatge del Palau de Congressos de Girona on es farà la cloenda. L'última ponència anirà a càrrec del president i fundador de la Barcelona Drucker Society, Xavier Marcet, qui s'encarregarà de parlar sobre la direcció empresarial durant la quarta revolució industrial. Finalment, es farà un dinar en què els organitzadors potenciaran el networking entre els assistents.

Perfils diversos

L'Associació Espanyola d'Empresaris ha calculat que hi haurà unes 500 persones que assistiran a la jornada a Girona. Segons el seu director general, el "perfil" del públic és "heterogeni" però "molt representatiu del teixit productiu a les comarques gironines". De fet, Gongonells ha apuntat que la gent que assistirà al Reinventa't engloba a directius de grans empreses, accionistes, empresaris de petits negocis o fins i tot "autònoms" que han fundat el seu propi negoci i que "tenen l'objectiu de crear ocupació".